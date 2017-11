Ejerne af Schmeichels klub sagsøges for 2,7 milliarder kroner

King Power har været hovedsponsor for Leicester City siden sommeren 2010. Foto: DARREN STAPLES / Scanpix Denmark

King Power bliver sagsøgt i Thailand for ikke at have overholdt en kontrakt indgået tilbage i 2006.

Ejeren af Premier League-klubben Leicester City, King Power, er havnet i søgelyset i hjemlandet Thailand.

Her sagsøger regeringen nemlig virksomheden for 14 milliarder baht, svarende til godt 2,7 milliarder danske kroner.

Det skriver BBC mandag.

King Power er Thailands førende butikskæde indenfor toldfri detailhandel, og sagsøges for ikke at have overholdt en kontrakt fra 2006, der slog fast, at virksomheden skulle betale 15 procent af indkomsten til regeringen.

Det skulle angiveligt ikke være sket.

Sagens blev forelagt King Power-ejeren Vichai Srivaddhanaprabha i juli, og nu har en thailandsk domstol accepteret at tage sagen op, efter en høring mandag.

Her lå det også fast, at domstolen begynder at forhøre de implicerede parter til februar næste år.

Virksomheden havde i 2016 monopol på alt toldfrit salg i Thailands tre største lufthavne, og ledende personer i Airports of Thailand er også draget ind i sagen.

King Power har været ejer og hovedsponsor i Kasper Schemichels engelske klub Leicester siden sommeren 2010.