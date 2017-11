Fyret fodboldstjerne vil komme stærkere tilbage

Patrice Evra sparkede før en Europa League-kamp en fan i hovedet. Foto: MIGUEL RIOPA / Scanpix Denmark

Patrice Evra har tænkt sig at fortsætte karrieren efter to uger, der har budt på et karatespark og en fyring.

Den franske fodboldstjerne Patrice Evra blev i sidste uge fyret i Marseille, efter at han tidligere på måneden sparkede en tilskuer i hovedet.

Mandag har den 36-årige franskmand lagt en video ud på det sociale medie Instagram, hvor han slår fast, at han har tænkt sig at trodse modgangen og fortsætte karrieren.

Det gør han samtidig med, at han trækker en jeep efter sig.

- Sommetider er livet hårdt, og det kan ramme én særdeles hårdt, men man er nødt til at have et smil på. Og smile fordi man er vild med dette spil, siger Evra i videoen.

- Jeg sværger, at jeg kommer tilbage stærkere end nogensinde, siger han.

Fredag valgte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at udelukke Patrice Evra fra alle europæiske turneringer frem til 30. juni 2018.

Det skete, efter at Evra i en Europa League-kamp mod Guimaraes i Portugal i begyndelsen af november sparkede en fan i hovedhøjde, efter at en gruppe fans havde sunget smædesange.

Kort efter Uefa-dommen valgte Marseille at ophæve spillerens kontrakt.

Evra har tidligere optrådt i storklubber som Monaco, Manchester United og Juventus.