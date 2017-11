Guide: Sådan kan Danmark slå Irland på straffespark

Efter en chancefattig 0-0-kamp i Parken er det sandsynligt, at returkampen mellem Danmark og Irland skal afgøres på straffespark.

Straffesparkskonkurrencen er en både elsket og udskældt del af fodboldspillet, som man i visse tilfælde ikke kan komme uden om.

Sådan et tilfælde er der en realistisk mulighed for at se tirsdag aften, når Danmark og Irland spiller returkamp om en billet til VM næste sommer. Lørdagens nulløsning i Parken var langt fra noget festfyrværkeri af store chancer, og dagen inden kampen i Dublin vurderer flere bookmakere, at 0-0 er det mest sandsynlige resultat i returkampen.

Hvis det sker, er Danmark og Irland kun 30 minutters forlænget spilletid fra en straffesparkskonkurrence.

- Forhåbentligt har vi afgjort det inden da, siger den danske målmand Kasper Schmeichel om udsigten til en straffesparkskonkurrence.

Hvordan vil du forberede dig på det (straffespark)?

- Jeg har mine måder at forberede mig på. Men alt presset ligger på sparkerne, og specielt for dem på hjemmebane er der pres på.

Fem ting der har indflydelse på afgørelsen

Presset er en del af det psykologiske spil, der kører i en straffesparkskonkurrence, men flere forskellige ting kan være med til at afgøre dysten fra 11-meterpletten.

Det første spark: Eksempelvis viser statistik, at holdet der sparker det første spark vinder straffesparkskonkurrencen i 6 ud af 10 tilfælde. Det er blevet fastslået i et studie fra London School og Economics, hvor data fra 1343 straffespark i 129 konkurrencer er blevet kortlagt.

Kan sparkeren distraheres?: Sparkerækkefølgen bliver afgjort ved lodtrækning, så det er ude af målmændenes hænder. Schmeichel og den irske kollega Darren Randolph kan til gengæld selv øge chancerne for at redde boldene ved at distrahere sparkerne. Når de gør dét, er redningsprocenten mere end 10 procent højere, har Videnskab.dk tidligere skrevet.

Juble amok: Spillerne kan til gengæld påvirke konkurrencens udfald ved at tage sig god tid, når dommeren har fløjtet, ved at sparke højt og midt i målet og ved at juble rigtigt meget efter en scoring, viser en undersøgelse fra Science Daily.

Drop stjernerne: Stjerner som eksempelvis Christian Eriksen brænder oftere end deres mindre kendte holdkammerater. Holds stjerner føler ofte et større ansvar end andre, når en kamp skal afgøres.Det fremgår af denne analyse fra LeadersinPerformance.

De bedste skal sparke først: Hvis stjernerne alligevel skal sparke, er det en fordel at lade dem sparke først i stedet for at gemme dem til de potentielt afgørende fjerde og femte spark, har statistikvirksomheden 21st Club tidligere skrevet hos DR Sporten.

Irer forbereder sig på straffe

Som nævnt skal kampen i Irland også ende målløs, hvis vinderen skal findes på straffespark. Derfor koncentrerer irske Darren Randolph sig også først og fremmest om den ordinære kamp, selvom han er begyndt at tænke på en mulig straffesparkskonkurrence.

- Vi er begyndt at forberede os på, at det sagtens kunne ende i en straffesparkskonkurrence. Vi må i første omgang koncentrere os om de første 90 minutter, men det er slet ikke noget man kan udelukke, siger han til bold.dk.

- Derfor er jeg også begyndt at kigge nærmere på de danske skytter og hvordan de normalt sparker fra pletten. Alt andet ville være åndssvagt, siger han.

Lige så åben er Kasper Schmeichel ikke om sin forberedelse.

- Jeg snakker aldrig offentligt om, hvad jeg gør.

Men du har en taktik?

- Måske, siger Schmeichel og smiler.

Irland - Danmark spilles tirsdag klokken 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra klokken 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.