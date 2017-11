Hareide forventer god bane i Irland trods rugbykamp lørdag

Åge Hareide forventer, at banen i Irland er bedre end den, herrelandsholdet spillede på i Parken. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

Irlands hjemmebane blev brugt til rugby lørdag aften, men landstræner Åge Hareide forventer gode baneforhold.

Baneforholdene i Parken blev udsat for skarp kritik efter weekendens første playoffkamp mellem Danmark og Irland.

Nogenlunde samtidig med lørdagens 0-0-kamp i København blev der spillet en rugbykamp på irernes hjemmebane i Dublin, hvor Irland og Danmark tirsdag skal afgøre, hvem der skal med til næste års VM.

Landstræner Åge Hareide regner dog ikke med flere baneproblemer, når de to hold mødes på Aviva Stadium i Irlands hovedstad.

- Vi har fået beretninger om, at banen i Irland er god. Jeg tror ikke, at det samme vil møde os en gang til, siger Åge Hareide før returkampen.

Danmarks landstræner henviser til, at Irland tidligere har brugt fodboldlandsholdets hjemmebane til rugby.

- Tidligere har det ikke været noget problem for banen, at den også bliver brugt af andre, så jeg håber ikke, at det betyder noget denne her gang. Men vi må forberede os på at skulle arbejde hårdt igen, siger Hareide.

Landstræneren og de danske spillere beklagede sig i weekenden over arbejdsforholdene i København. Her havde Danmark svært ved at udnytte, at danskerne formentlig er bedre boldspillere end irerne.

- Banen var ikke god, og det er til fordel for hold, der forsvarer, for man kan ikke spille lige så hurtigt som på en snorlige bane, siger Andreas Cornelius.

- Der bliver lavet flere tekniske fejl på sådan en bane, og spillet bliver langsomt, hvilket også er til deres fordel. Det var det i hvert fald i den første kamp. Alle, der har spillet fodbold på højeste niveau, vil være enige i, at en god bane er vigtigt for at kunne spille god fodbold, siger landsholdsangriberen.

Det danske landshold ankom søndag til Dublin, hvor Åge Hareide mandag klokken 18 afholder pressemøde. Det efterfølges af en træning på Aviva Stadium med start en time senere.

Tirsdagens opgør mod Irland fløjtes i gang klokken 20.45.