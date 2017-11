Irsk landstræner: Bliver svært at holde Danmark fra at score

Martin O'Neill under VM-playoffkampen mod Danmark i Parken den 11. november 2017. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Scanpix Denmark

Den irske landstræner, Martin O'Neill, mener, at Irland formentlig skal score to gange i Dublin tirsdag aften for at kvalificere sig til VM.

Ikke siden september 2015 er Danmark gået fra banen uden at have scoret i to kampe i træk. Irlands landstræner har også svært ved at forestille sig, at det er et faktum efter playoff-returkampen.

Derfor mener han, at hans hold i hvert fald skal score en enkelt gang og gerne to for at kunne tage en af de sidste pladser ved VM i Rusland til sommer.

- Vi vil forsøge at score og måske score et par mål, for det er ikke sikkert, at man kan lukke Danmark ned i to kampe, siger Martin O'Neill på pressemødet dagen før kampen.

- Det bliver ikke nemt, men derimod rigtig svært. Vi finder alting svære. Vi har ikke en spiller, der scorer mange mål, så vi skal finde andre måder at score på.

Irlands mest scorende spiller i VM-kvalifikationen er James McClean, mens Danmarks Christian Eriksen med sine otte mål har scoret dobbelt så mange mål som sin irske kollega.

Derfor er en hovedingrediens i det irske landsholds VM-opskrift at holde modstanderen fra at score, hvilket er lykkedes i halvdelen af holdets 10 kvalifikationskampe samt i kampen i Parken i lørdags.

- Det ville være dejligt med en pålidelig målscorer, men når vi ikke har det, skal vi finde andre måder at vinde kampe på. Det har vi gjort de senere år, siger O'Neill.

- Der er en god atmosfære i lejren, og vi skal gøre det endnu en gang.

Irland kan skrive historie

Irland var med ved EM i Frankrig sidste år, men også dengang måtte holdet ud i to playoffkampe for til sidst at kunne booke billetten på eget græs i Dublin.

Tirsdag aften har de irske spillere muligheden for at gentage bedriften, og lykkes det, vil det være første gang nogensinde, at de kvalificerer sig til VM på hjemmebane.

- Vi prøvede det (playoff, red.) for nogle år siden. Aftenen i Dublin mod Bosnien-Hercegovina var fantastisk. Spillerne kan vokse på baggrund af det, men dem, som ikke var med for to år siden, skaber deres egne erfaringer i morgen, siger Martin O'Neill.

Landstrænerne har igen midtbanespilleren David Meyler til rådighed efter endt karantæne, og den 28-årige Hull-spiller er fuldt ud indstillet på at spille sig til slutrunden næste år.

- VM er, hvad du drømmer om som barn. Vi er 90 minutter fra det. VM er målet - det er, hvor vi ønsker at være. Vi skal ud at præstere i morgen aften, så vi kan komme til Rusland, siger David Meyler.

Irlands seneste VM-deltagelse ligger næste 16 år tilbage. I Sydkorea/Japan i 2002 blev holdet sendt ud i ottendedelsfinalerne.

