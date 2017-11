Irsk landstræner forventer samme taktik mod Danmark

Irlands landstræner Martin O'Neill. Foto: PAUL FAITH / Scanpix Denmark

Martin O'Neill vil gerne spille mere offensivt, men det har Irland ikke spillerne til, siger han.

Det danske fodboldlandshold kan godt forberede sig på tirsdag at møde et irsk landshold med samme defensive taktik, som skaffede irerne 0-0 i den første kamp i København.

Taktikken virkede nemlig efter hensigten, selv om det kan blive vanskeligt igen at holde danskerne fra at score, siger Irlands landstræner, Martin O'Neill, på et pressemøde.

- Vi ender måske med at få brug for mere end et mål, for det er ikke sikkert, at man kan lukke Danmark ned i to kampe.

- Men jeg tror ikke, at vi kommer til at gå meget mere frem på banen. Vi skal stadigvæk være forsigtige, og så må vi udnytte de chancer, der opstår.

- Når vi har bolden, skal vi være en smule bedre, men i sidste ende handler det om, at vi skal finde en plan, der kan vinde kampen for os, siger O'Neill.

Han mener ikke, at irerne besidder spillerne til at spille mere offensivt.

- Det ville være fantastisk at have en pålidelig målscorer, man altid kan sætte op, men det har vi ikke. Vi har forsøgt at finde en stil, som kan vinde os kampe, siger O'Neill.

Landstræneren vil ikke løfte sløret for, om han kommer til at foretage udskiftninger i startopstillingen, fordi kampene ligger med tre døgns mellemrum.

- Vi har vænnet os til at skulle spille internationale kampe så tæt på hinanden. Alle spillerne er klar til endnu en omgang fysisk og mentalt, siger han.

Irland har midtbanekrigeren David Meyler til rådighed i tirsdagens returkamp, og han antyder i højere grad end landstræneren, at Irland vil lidt længere frem på banen.

- Vi går ind til kampen på samme måde som altid, og vi bliver svære at slå igen. Men vi kommer ikke til bare at vente på, at Danmark kører os over. Vi vi vil vinde kampen, så vi kan komme til VM, siger Meyler.

Den hårdføre Hull-spiller sad ude i den første kamp med karantæne, og fra tribunen kunne han se irerne tage sig godt af Christian Eriksen.

Tirsdag får Meyler formentlig en central rolle i at skulle lukke den danske kreatør ned.

- Vi lukkede ham godt ned, og det skal vi gøre igen. Men Danmark er ikke kun Christian Eriksen. De har et godt hold med spillere, der er med i Champions League. Det er et rigtig godt hold, men vi ved, hvad der venter os, siger David Meyler.

Landstræner Martin O'Neill benyttede også lejligheden til at sende en hilsen til den tidligere AGF-spiller Liam Miller, der er blevet ramt af kræft.

- Jeg gav ham debut for Celtic. Jeg har hørt de forfærdelige nyheder, og jeg sender alle mine tanker til hans kone og tre børn, siger landstræneren.

Forud for pressemødet trænede irerne på en træningsbane ved siden af Det Irske Fodboldforbunds hovedkvarter i udkanten af Dublin.

Flere af de irske spillere trænede straffespark, fortæller landstræneren. Til stor latter for de irske journalister kunne han også fortælle, at David Meyler brændte et forsøg, hvilet midtbanespilleren også selv grinede af.

Det danske landshold træner mandag aften på Aviva Stadium, hvor tirsdagens kvalifikationskamp skal spilles.