Italiens Alessandro Florenzi tager sig til hovedet runder playoffkampen mod Sverige mandag. Foto: MARCO BERTORELLO / Scanpix Denmark

For første gang siden 1958 kommer Italien ikke med til VM. Det står klart, efter Italien måtte nøjes med 0-0 mod Sverige på hjemmebane mandag aften.

Italien gjorde, hvad de kunne mod Sverige mandag aften i VM-playoffen.

Italien dominerede stort i returkampen på San Siro i Milano, men ind ville bolden ikke.

Italienerne pressede hårdt på for en scoring i slutningen af kampen, men selvom Gianluigi Buffon gik med frem på de sidste hjørnespark, lykkedes det ikke for italienerne at score.

Dermed er Sverige klar til VM, efter en 1-0-sejr på hjemmebane i første kamp.

Historisk italiensk nedtur

Det er første gang siden 1958, at Italien misser VM.

Efter kampen gik Buffon rundt og trøstede sine knuste holdkammerater. 37-årige Gianluigi Buffon har sagt, at han stopper sin lange flotte karriere efter denne sæson, og han kan derfor meget vel have spillet sin sidste landskamp.

Det er blot tredje gang siden VM's begyndelse i 1930, at Italien ikke kommer med.

I 1930 var det store fodboldland heller ikke med, men dengang afstod Italien selv fra at deltage. Dernæst kiksede landet også kvalifikationen til VM i 1958.

Italienerne har vundet VM fire gange, i 1934, 1938, 1982 og 2006.

Sverige kan til gengæld glæde sig over, at landet skal med til slutrunden i Rusland næste år.

Sverige, der senest var med ved VM i 2006, har endda sikret deltagelsen, efter at holdet sidste år mistede sin stjernespiller, Zlatan Ibrahimovic, der sagde farvel til landsholdet efter EM i Frankrig.

Svenskerne har haft en flot VM-kvalifikationsturnering, hvor holdet blev nummer to i sin gruppe efter Frankrig, men foran Holland.