Svenske chefer langer ud efter de kvindelige fodboldspillere

Caroline Seger og det svenske kvindelandshold er gået i åben krig mod forbundet. Foto: Scanpix

Søndag fortalte det svenske kvindelandsholds anfører, at spillerne på grund af en manglende aftale boykotter awardshow om en uge.

Sveriges kvindelandshold møder kraftig kritik fra landets fodboldforbund, SvFF, efter at spillerne har valgt at boykotte fotbollsgalan den 20. november.

Gennem et år har spillerne og forbundet ikke fundet frem til en ny aftale om spillernes vilkår, og det markerer spillerne med et boykot af awardshowet og truer samtidig med strejke, når holdet senere på måneden skal møde Frankrig i en testkamp. Det fortalte anfører Caroline Seger søndag.

Udmeldingerne kom dagen inden, det svenske herrelandshold skal forsøge at spille sig til VM i 2018, når holdet mandag aften møder Italien.

Spillernes timing møder hård kritik.

- Det er respektløst af den, som har startet det her. Jeg er oprørt. At gå ud med det dagen inden vores vigtigste kamp, er ikke okay, siger Lars Richt , der er chef for herrelandsholdene, til Expressen.

Richt understreger, at han ikke har nogen holdning til spillernes manglende aftale med forbundet, hvor vilkårene skal justeres.

Han får opbakning af Håkan Sjöstrand , der er generalsekretær i SvFF, som kalder timingen "forkert og vanvittig".

Sjöstrand forstår imidlertid godt spillernes reaktion.

- Jeg forstår, at de føler desperation, og at deres reaktion er udtryk for noget. Selvfølgelig skal vi justere (aftalen, red.). De er vildt vigtige for vores virksomhed. Men jeg er målløs over, at beskeden kommer netop nu, eftersom vi har fået besked om, at vi får hele næste uge til at nå i mål med forhandlingerne, siger Sjöstrand til Expressen.

Kampen mod Frankrig skal efter planen spilles den 27. november.