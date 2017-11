VM-billetten kommer i hus med én scoring, spår Hareide

Åge Hareide er optimistisk inden returkampen i Dublin. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

VM-billetten er så godt som sikret, hvis Danmark scorer først i tirsdagens playoffkamp i Dublin, mener Hareide.

I så fald det kræve en irsk sejr – og derfor mindst to irske scoringer – og det har landstræner Åge Hareide og anfører Simon Kjær svært ved at forestille sig ske efter at have været vidne til en tam irsk offensiv i 0-0-kampen i Parken i lørdags.

- Det vil være nok for os, hvis vi scorer derovre, for de scorer ikke to mål så ofte, siger Åge Hareide.

- Det har Martin O’Neill (Irlands landstræner, red.) også sagt, og jeg ved, at han har det i baghovedet. Irland har ikke produceret mange målchancer i nogen af de kampe, som jeg har set.

- Det har en meget stor betydning, at vi ved, at det formentlig er nok, hvis vi scorer. Det vidste vi ikke inden den første kamp, for så kunne de bare have gået op og scoret til 1-1, og så havde det været en helt anden situation.

- Nu skal vi score et mål, og det ved vi, at vi er i stand til at gøre. Det er vores styrke. Laver vi et mål, så kan vi næsten med garanti sige, at vi kommer til VM, siger Åge Hareide.

Kjær: Vi skal nok få chancer

Gentager kampbilledet sig fra den første kamp med et boldbesiddende dansk hold over for et meget defensivt irsk hold, skal det ene forløsende mål nok komme, siger Simon Kjær.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft mere ud af den første kamp, men vi står i en situation, hvor et mål kan blive rigtig, rigtig vigtigt.

- Hvis vi scorer, skal de frem og jagte en scoring, og så kommer vi til at få endnu mere plads, og det er de ikke så glade for.

- Det gør, at vi kan tage det lidt roligt og ikke begynde at stresse for meget over det. Vi skal nok få vores chancer igen, vi skal bare sparke dem ind, siger Simon Kjær.

Ender de to gange 45 minutter igen uden mål går kampen i forlænget spilletid og siden i straffesparkskonkurrence, hvis der stadig ikke er scoret.