25-årige Eriksen runder milepæl på landsholdet

Tirsdag aften i Dublin bliver fodboldspilleren Christian Eriksen den yngste til at nå 75 landskampe for Danmark.

I en alder af 25 år og ni måneder kan Christian Eriksen fejre jubilæum på landsholdet med en VM-billet i hånden.

Det kræver vel at mærke, at midtbanekreatøren og resten af de danske spillere kvalificerer sig til slutrunden næste sommer på bekostning af Irland.

- Han er en gudsbenådet fodboldspiller, og hvor langt han er nået allerede i den alder, det er fantastisk flot, siger Simon Kjær til TV 2 SPORT.

- Jeg er sikker på, at hvis der er en mand, der gerne vil vinde i morgen (tirsdag, red.), så er det Christian. Så vi kan sige, at hans 75. kamp også er et godt minde. Han er 100 procent klar, lover landsholdets anfører.

Christian Eriksen fik debut i rødt og hvidt mod Østrig den 3. marts 2010. Dengang var han 18 år og spillede for Ajax.

I dag er han en profil i Premier League-klubben Tottenham og manden, de danske fodboldfans sætter deres lid til.

- Han er en stjernespiller, ganske enkelt. Det er en fantastisk udvikling, han har været igennem, siger TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

Christian Eriksen bliver den suverænt yngste til at runde 75 kampe for @DBUfodbold. Vi har kigget på tallene #IRLDAN pic.twitter.com/XpWcD6KrXA — danskfodbold.com (@danskfodboldcom) November 14, 2017

- Han er fuldstændig bærende på det danske landshold. Han er en så central figur, og det ved både modstanderen og de danske spillere. Det fortæller meget. Han er kun 25 år, det er helt fantastisk, lyder det fra Toft.

Eriksen er den 21. spiller, der runder 75 kampe for landsholdet. Peter Schmeichel har med sine 129 kampe rekorden for flest landskampe for Danmark.

Irland - Danmark spilles tirsdag kl. 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra kl. 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.