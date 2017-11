Agüero besvimer efter argentinsk nederlag til Nigeria

Sergio Agüero scorede også i kampen. Foto: YURI KOCHETKOV / Scanpix Denmark

Den argentinske landsholdsangriber Sergio Agüero blev bragt til hospitalet, efter at han besvimede i Rusland.

Manchester City-angriberen Sergio Agüero havde en begivenhedsrig aften i russiske Krasnodar tirsdag aften.

Først scorede Sergio Agüero til 2-0 for Argentina i testkampen mod Nigeria, som endte med at vinde kampen 4-2.

Dernæst besvimede han i omklædningsrummet efter kampen og blev straks fragtet til hospitalet, hvor han ifølge BBC kom til bevidsthed igen.

Sergio Agüero, som nu har scoret 36 gange for Argentina i karrieren, forblev på hospitalet for at blive undersøgt nærmere.

I selve kampen begyndte det perfekt for Argentina, som bragte sig foran 1-0 på Ever Banegas frispark efter 27 minutter.

Ti minutter senere fordoblede Sergio Agüero føringen, da han tæt på mål modtog en tværpasning fra Cristian Pavon.

Men dernæst stod der Nigeria på det meste. Den nigerianske angriber Kelechi Iheanacho reducerede til 1-2 kort før pausen på et direkte frispark.

Og i anden halvleg scorede Nigeria yderligere tre gange.

Arsenal-angriberen Alex Iwobi udlignede til 2-2 efter 52 minutter, og blot to minutter senere bragte Brian Idowu Nigeria foran med 3-2.

Alex Iwobi cementerede sejren med målet til 4-2 efter 73 minutter.

Lionel Messi var ikke med for Argentina.