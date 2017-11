Bedre bane i Irland er til Danmarks fordel, mener anfører

Simon Kjær og Andreas Bjelland ved træningen på Aviva Stadium i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

En såkaldt hybridbane på Aviva Stadium i Dublin gør, at underlaget er bedre tirsdag aften, end det var tilfældet i Parken for tre dage siden.

Banen i den danske nationalarena var udskældt efter den første VM-playoffkamp mellem Danmark og Irland.

De danske spillere holdt sig ikke ligefrem tilbage med at kritisere græsplænens beskaffenhed, og også de irske spillere var "i chok over tilstanden derinde," refererede Kasper Schmeichel over for TV 2 SPORT søndag.

Til returkampen på den grønne ø er græsset imidlertid, ja, sjovt nok grønnere. Og den bedre bane er en fordel for Danmark, mener landsholdets anfører.

- Det giver os to muligheder at spille fodbold på og spille lidt hurtigere og komme ind gennem kæderne, så de skal løbe endnu mere. Vi skal gøre det endnu sværere for dem at forsvare, siger Simon Kjær til TV 2 SPORT.

- Vi skal bevare tålmodigheden, men samtidig spille hurtigere end i Parken, og hvis underlaget er til det, så er det kun til vores fordel, mener Kjær.

Lørdag lagde Aviva Stadium græs til en rugbykamp mellem Irland og Sydafrika, men det var næsten ikke til at se ved baneinspektionen mandag.

En flot græsplæne venter de irske og danske spillere tirsdag aften. Foto: Christian Ipsen

Banen i den irske hovedstad er magen til den på Brøndby Stadion. Et vævet syntetisk græstæppe, som samtidig er eftersået med almindelig græs. Det forøger slidstyrken, mens udseendet og spilleegenskaberne er som på en ren græsbane i god stand.

Simon Kjærs makker i midterforsvaret, Andreas Bjelland, er enig i, at hurtigt dansk spil bliver en nøglefaktor.

- Har du et knap så godt underlag som i Parken, skal du bruge en ekstra berøring, og så når irerne at lukke rummene, siger Brentford-spilleren.

- Det bliver super vigtigt, at vi kan bruge bare én berøring for at skabe rum til vores midtbane og kantspillere.

Danmark kommer til VM, lover Kjær

Kampen i Parken lørdag aften endte 0-0. Dermed har de danske spillere stadig muligheden for at kvalificere sig til VM næste år, og det er Simon Kjær overbevist om, at de gør.

- Der mangler 90 minutter, inden Danmark kommer til VM. Det er helt klart min overbevisning og tro. Vi mangler 90 minutter, og så skal vi også være der (til VM, red.), siger landsholdsanføreren.

Både Simon Kjær og Andreas Bjelland var med, da Danmark senest deltog ved en slutrunde. Det var ved EM i Polen og Ukraine i 2012.

Irland - Danmark spilles tirsdag kl. 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra kl. 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.