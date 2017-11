Bendtner har meldt sig som skytte, hvis Danmark ender i straffedrama

En mulig straffesparkskonkurrence har ikke fyldt noget på landsholdet, siger Pione Sisto. Bendtner har dog fortalt Hareide, at han er klar til at sparke. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

En straffesparkskonkurrence er et lotteri, og det skal Danmark undgå i Irland, siger Kasper Schmeichel. Bendtner er dog klar til at sparke.

Et potentielt uforglemmeligt drama kan vente det danske fodboldlandshold tirsdag aften i Dublin.

Ender returkampen og to gange 15 minutters forlænget spilletid mod Irland med en gentagelse af nulløsningen fra i lørdags, skal de to hold afgøre VM-skæbnen fra straffesparkspletten.

Åge ved godt, at jeg kan sparke straffespark. Det har vi joket om. Nicklas Bendtner

Står det til spillerne i den danske lejr, skal man dog undgå et så neglebidende scenarie og i stedet afgøre kampen inden.

- En straffesparkskonkurrence er et lotteri. Statistisk vinder det hold, som sparker det første spark, så det kan være mønten, der tæller, siger Kasper Schmeichel.

- En straffesparkskonkurrence er det samme for begge hold, men Irland vil måske være endnu mere under pres, fordi de er på hjemmebane. En straffesparkskonkurrence er en af de ting i fodbold, der gør det spændende for dem, der kigger, tilføjer målmanden.

Sisto: Straffe har ikke fyldt noget

Ender opgøret i straffesparkskonkurrence, vil Schmeichel være en af hovedpersonerne. Den rutinerede målmand vil dog ikke fortælle, hvordan han forbereder sig til eventuelt at skulle stå i den nervepirrende situation.

- Jeg er altid forberedt på, hvad der kommer, men jeg vil ikke sige mere end det. Det er muligt, at vi ender i en straffesparkskonkurrence, selv om vi forhåbentlig har afgjort det inden da, siger målmanden.

Kantspilleren Pione Sisto siger, at det ikke er et scenarie, spillerne har brugt krudt på i landsholdslejren.

- Det er egentlig ikke et tema, der har fyldt noget på holdet. Jeg har i hvert fald ikke været med til at tale om det

- Det kan sagtens ende sådan, men jeg har ikke lyst til, at vi skal derud. Jeg vil gerne have, at vi har afgjort det inden da, siger Sisto.

Bendtner: Åge ved, jeg kan sparke

Selvtillidsfulde Nicklas Bendtner melder sig klar til at sparke, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Åge ved godt, at jeg kan sparke straffespark. Det har vi joket om.

- Men som det har været i mange år, så er det ikke mig, der sparker straffesparkene først, så det må eventuelt blive i en straffesparkskonkurrence, hvis jeg skal sparke, siger angriberen.

Der er ikke gået straffesparksøvelser i de afsluttende træninger før kampen, fortæller Åge Hareide.

- Man siger jo, at når man skal øve sig på straffespark, så får man aldrig den atmosfære, som der er, når det skal afgøres i kamp. Den kan man aldrig skabe til en træning.

- Det er nemt at skyde straffe til en træning, og derfor er det ikke på programmet, siger Hareide.