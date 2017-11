Danmarks hattrick-helt: Man tør ikke drømme om at være så afgørende

Christian Eriksen blev med tre mål manden, der sendte Danmark til VM i Rusland. I alt lavede Eriksen 11 mål i kvalifikationen.

Christian Eriksen.

Danmarks største profil i den afgørende VM-playoffkamp mod Irland. Med tre mål udbyggede han en i forvejen imponerende stime i kvalifikationen, hvor det i alt blev til 11 mål i 12 kampe.

Og nu skal han til VM i Rusland sammen med resten af landsholdet.

- Hvis du scorer et hattrick i en playoffkamp, så tror jeg godt, du kan kalde det en af de bedre (kampe, red.). At det skulle være så stor og vigtig en kamp, man kunne være så afgørende, det er kun noget, man har drømt om, og ikke rigtig tør drømme om. Men det skete, og jeg er utrolig taknemmelig for, at det netop skete i dag, sagde Eriksen efter kampen til TV 2 SPORT.

Inden kampen - som var Christian Eriksens nummer 75 for det danske landshold - havde træneren, der gav ham debut i rødt og hvidt, Morten Olsen, lagt pres på Tottenham-spilleren, fordi Olsen selv i sin landskamp nummer 75 kvalificerede Danmark til VM.

Det pres kvitterede Eriksen for med et hattrick.

- Morten Olsen skrev en besked i går, hvor der stod, at da han spillede kamp nummer 75, der kunne jeg spørge vores træner, Åge, hvordan det gik dengang (5-1 mod Norge i 1986, red.). Så det var en kæmpe forløsning, selvfølgelig også at Morten kigger med. Så det er en kanon følelse, tilføjede Eriksen.

Mål med begge ben

Christian Eriksen viste mange gange flere gange eksempler på sine evner som fodboldspiller, og han viste også, at han kan sparke på mål med begge ben.

I første halvleg sendte han Danmark på VM kurs med et flot langskud med højrebenet, hvor bolden på sin vej i nettet tog underkanten af overlæggeren.

Da han cementerede, at Danmark skal til Rusland til næste sommer, brugte han så venstrebenet. En berøring med højrebenet og et hug med det venstre, og så var Danmark på 3-1.

Målet til 4-1 blev også sat ind af den danske kreatør, der efter en skidt irsk clearing kunne banke bolden op i målhjørnet med højre ben.

De tre Eriksen-scoringer vendte og afgjorde kampen og Danmarks skæbne. Nu venter forberedelserne til næste sommers VM-slutrunde.