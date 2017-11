De sociale medier i ekstase over hattrick-helten Eriksen

Hattrick-helten Christian Eriksen. Foto: PAUL FAITH / Scanpix Denmark

Danmark har kvalificeret sig til VM i Rusland næste år efter at have slået Irland 5-1 samlet over to kampe. Og specielt én spiller stjal hovedrollen.

Efter en storslået 5-1 sejr over Irland står flere i kø på de sociale medier for at hylde herrelandsholdet i fodboldbold og ikke mindst Christian Eriksen.

Midtbanespilleren kvitterede med tre mål i aftenens anden playoffkamp mod Irland.

Danmark kom ellers bagud tidligt i kampen, men da først Andreas Christensen havde udlignet, var vejen banet for den danske Tottenham-stjerne, Christian Eriksen.

Med tre mål til 2-1, 3-1 og 4-1 slog han igen sit navn fast på den helt store fodboldscene, hvilket fik folket til tasterne.

Den tidligere fodboldstjerne og nuværende fodboldkommentator Gary Lineker skriver på det sociale medie:

Et hattrick af den fremragende Eriksen. En glimrende spiller gjorde forskellen.

A hat-trick for the excellent Eriksen. One outstanding player the difference between the sides. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 14, 2017

Også den tidligere landsholdsmålmand Anders Lindegaard uddeler store roser til Christian Eriksen og herrelandsholdet.

Er der nogen, der ser Christian Eriksen tilintetgøre Irland?? Et VM uden ham ville være et stort tab. Flot præstation af Danmark.

Anyone watching @ChrisEriksen8 annihilate Ireland?? A World Cup without him would have been a great loss. Great performance by Denmark! — Anders Lindegaard (@ALindegaard) November 14, 2017

Den kontroversielle fodboldspiller Joey Barton giver også Christian Eriksen et par pæne ord med på vejen.

Sikke et hattrick. Forrygende spark igen. Uheldige Irland. De løb ind i en verdensklassespiller i øjeblikket.

Some hat trick that. Tremendous strike again. Unlucky Ireland. Just ran into a world class performer at the minute. — Joey Barton (@Joey7Barton) November 14, 2017

Flere af landets politikere udtrykker euforisk stemning over, at herrelandsholdet har kvalificeret sig til VM.

Jeg bøjer mig for landsholdet🇩🇰🇩🇰️️ virkeligheden overgår som altid fantasien, som kun rakte 45 min. Vi er så meget #EnDelAfNogetStørre. #ViErDanskerne og vi skal kraftdælme til VM!!!!! https://t.co/k3s6nIPeKB — Morten Østergaard (@oestergaard) November 14, 2017

Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre må nok leve med sure børn i morgen.

Smed børn i seng i pausen og sagde der ikke skete mere. De vil hade mig i morgen. Jeg lever med det. Jaaaaa! Vi er på vej 🇩🇰🇩🇰🇩🇰 #DANIRL — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) November 14, 2017

Også Christian Eriksens egen klub hylder sin stjernespiller.

Danmark har kurs mod næste sommers VM takket være et spektakulært hattrick af vores mand.

Denmark are heading to next summer's World Cup, thanks to a spectacular hat-trick from our man, @ChrisEriksen8! 🇩🇰 pic.twitter.com/lpqXIdRzlb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 14, 2017

Kasper Dolberg, der i denne omgang skulle spille for U21-landsholdet i stedet for herrelandsholdet, hylder også den danske 10'er.

Christian Eriksen du er skør.

DBU takker de danske fans for støtten.