Derfor har Danmark ikke forberedt sig på straffespark

Christian Eriksen gør sig klar til at sparke straffespark mod Kasakhstan den 11. oktober 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Ved 0-0 efter forlænget spilletid skal returkampen i Dublin mellem Irland og Danmark afgøres i en straffesparkskonkurrence.

De irske spillere har øvet sig fra de 11 meter, men det er ikke noget, de danske spillere har begivet sig ud i på træningsbanen.

Landstræner Åge Hareides forklaring på, hvorfor straffespark ikke har været en del af de danske forberedelser, skal blandt andet findes i nordmandens fortid.

- Det er meget svært at træne. Du har pres på dig. Jeg har oplevet som træner, at det ikke gør noget som helst, om du træner det eller ej. Du kan ikke skabe den atmosfære; de sekunder og minutter, hvor du skal gå frem og sparke, forklarede nordmanden på pressemødet forud for kampen tirsdag aften.

- De spillere, vi har valgt, som skal skyde, er normalt sikre, og de ved, at der er 11 meter ind til mål. Det handler om at være i mental balance, sagde Åge Hareide.

- Ét mål kan være nok

Hareide har i stedet fokuseret mere på, at Danmark kan nøjes med at score én gang for at kvalificere sig til VM næste år.

- Det bliver svært at komme tilbage i kampen, hvis Irland scorer først, men vi ved, at ét mål kan være nok. Det er en fantastisk mulighed, at vi ikke skal vinde for at komme til VM, lød det fra landstræneren godt 24 timer før kampstart.

Skulle det dog komme så vidt, at kampen i Dublin skal afgøres fra straffesparkspletten, er forsvarsduoen Simon Kjær og Andreas Bjelland klar til sparke.

- Åge (Hareide) skal bare spørge, så er jeg klar til at sparke, sagde Simon Kjær på pressemødet.

- Er der brug for én til at sparke, skal jeg nok sparke, var meldingen fra Andreas Bjelland.

Schmeichel holder tæt

Manden, som de udvalgte danske spillere kan ende med at stå ansigt til ansigt med, Darren Randolph, har ikke lagt skjul på, at han har set nærmere på de danske skytter.

Omvendt er Kasper Schmeichel ikke meget for at afsløre, hvordan han forbereder sig på en eventuel straffesparkskonkurrence.

- Jeg taler aldrig offentligt om, hvad jeg gør, sagde Schmeichel til TV 2 SPORT søndag.

Men du har en taktik?

- Måske, sagde den danske målmand efterfulgt af et smil.

Irland - Danmark spilles tirsdag kl. 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra kl. 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.