Eksperter: Danmarks kanter skal åbne det irske forsvar

Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Der kan ske udskiftninger blandt Danmarks tre angribere i returopgøret mod Irland, mener eksperter.

De danske angribere løb i 0-0-kampen lørdag mod Irland hovedet mod en betonmur bestående af fysisk stærke irske forsvarsspillere.

Derfor er der nødt til at ske ændringer, når det tirsdag aften i returopgøret i Dublin bliver afgjort, om Danmark eller Irland får en plads ved VM i 2018.

Det mener fodboldkommentator for Viasat Per Frimann, som ønsker færre lange bolde og mere spil over kanterne.

- Danmark kan ikke spille på samme måde. Vi spiller det ind i hænderne på irerne, for de har styr på os og vores lange bolde, siger Per Frimann.

- Vi skal sætte tempo over kanterne, vi skal udfordre, vi skal turde kombinere på den sidste tredjedel, og derefter kan vi gå ind og samle andenboldene op, fortsætter han.

I første kamp i Parken var det Pione Sisto og Andreas Cornelius, der havde angrebspladserne i henholdsvis venstre og højre side.

Men sådan behøver det ikke at blive på Aviva Stadium i Dublin, mener Per Frimann.

- Pione Sisto skal altså til at aflevere bolden lidt hurtigere. Man kan jo ikke spille fint spil ved at løbe rundt om sig selv, siger han.

Et alternativ til Sisto kunne være at flytte Nicolai Jørgensen fra pladsen i midten af angrebet til venstre kant, foreslår den tidligere landsholdsspiller og Viasat-kommentator.

Banen kan være grund til udskiftning

På Cornelius' plads i højre side kan der også ske ændringer, hvis Danmark skal finde den nødvendige "kreativitet og gennembrudsstyrke", mener Per Frimann.

Den vurdering deler fodboldekspert og U-17-landstræner Morten Bisgaard, som tror, at højresiden er dér, hvor der med størst sandsynlighed vil ske en udskiftning.

- Nu kender jeg ikke banen. Men hvis det er en god bane, kunne det være, at vi skulle have en anden kant end Cornelius ind, siger han.

- Jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver Yussuf Poulsen i stedet for, siger Morten Bisgaard.

Både Per Frimann og Morten Bisgaard forventer et irsk hold, der vil presse danskerne en smule højere og hårdere end i første kamp.

Det kan give flere åbninger i den irske defensiv, mener eksperterne.

- De danske spillere ved godt, hvordan man håndterer et hårdere fysisk pres. Så dygtigt er vores landshold, for spillerne har prøvet en del, siger Per Frimann.