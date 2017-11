Eriksens hattrick sender Danmark til VM

For første gang siden 2012 skal det danske herrelandshold til en slutrunde, efter de spillede sig til VM på bekostning af Irland.

VM i Rusland 2018 bliver med dansk deltagelse.

Det står klart, efter Danmark vandt 5-1 på udebane mod Irland, hvor Christian Eriksen endnu en gang viste sig som den helt store stjerne, da han scorede hattrick.

Irland chokstartede ellers blot fem minutter inde i kampen, da Shane Duffy sendte Aviva Stadium i vild ekstase. Allerede inden pausen vendte Danmark dog kampen med en scoring fra Andreas Christensen og Christian Eriksen, inden Tottenham-stjernen i anden halvleg afgjorde kampen definitivt. Til sidst kom også Nicklas Bendtner på måltavlen.

Højdepunkter i Irland-Danmark

Overraskende dansk startopstilling

Den danske startopstilling til skæbnekampen i Irland. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

I forhold til den første kamp i Parken havde Åge Hareide foretaget to markante ændringer. Andreas Christensen erstattede Peter Ankersen på højre back, og Yussuf Poulsen gled ind i stedet for Andreas Cornelius. ’En kæmpe overraskelse og en risiko. Enten kikser det, eller også er det genialt,’ vurderede Flemming Toft inden kampen.

6. minut - irsk chokstart

Allerede efter seks minutter kom Danmark bagud. Et irsk frispark fra midten blev sparket helt ned til kanten af danskernes målfelt, hvor Nicolai Jørgensen prøvede at sparke bolden væk. Den fløj dog videre mod det danske mål, hvor Kasper Schmeichel kom på mellemhånd, da Shane Duffy kom højere end Simon Kjær og nemt headede bolden i mål.

17. minut – Kvist tæt på udligning

Efter en rodet periode fik Danmark kampens næste store chance. Efter et fint opspil endte bolden hos Andreas Christensen, der afleverede bolden skråt tilbage til William Kvist på kanten af feltet. En hurtig skudafvikling tvang Darren Randolph til at en hurtig refleks i det lange hjørne, da han slog bolden ud til hjørnespark.

18. minut – Sisto med stor chance

Kort efter var Danmark rigtig tæt på igen. Delaney lagde en præcis aflevering ind mod midten af banen, som Nicolai Jørgensen sendte videre ud til Pione Sisto. Målscoreren Shane Duffy formåede dog at presse danskeren, der fik pareret sin afslutning til hjørnespark.

22. og 24. minut – store irske chancer

På nuværende tidspunkt var kampen i den grad meget mere livlig end første opgør i Parken. Først fik Daryl Murphy en god mulighed, da han prøvede at dirigere et skud op i det korte hjørne. Afslutningen gik i sidenettet. Kort efter var det så fløjspilleren McClean, der på nært hold sparkede fladt og helt tæt forbi den danske stolpe.

29. minut – Danmark udligner!

Andreas Christensen tiljubles efter sin afgørende fod i udligningen. Foto: LEE SMITH / Scanpix Denmark

Efter et kort, dansk hjørnespark i venstre side tog Pione Sisto initiativ. Først lavede han tunnel på en irer, inden han rykkede mod baglinjen og sendte bolden på tværs. Chelsea-spilleren Andreas Christensen dukkede op og fik foden på, så bolden, via Irlands Cyrus Christie, rullede over stregen.

32. minut – Eriksen brager bolden i mål

Danmarks store stjerne brager bolden i mål via overliggeren efter en fremragende dansk kontra. Foto: LEE SMITH / Scanpix Denmark

Irerne nåede knap nok at registrere udligningen, før Yussuf Poulsen erobrede bolden og startede et kontraktangreb. Tre mod to gik bolden fra Poulsen til Nicolai Jørgensen, der sendte bolden videre til en helt fri Christian Eriksen. Tottenham-stjernen kvitterede og bankede bolden i mål via underkanten af overliggeren. Dansk ekstase var en realitet, og Danmark var på vej mod VM i Rusland.

53. minut - Sisto med god mulighed

Efter tyve stille minutter i kampen var det igen Pione Sisto, der viste de rød-hvide farver frem efter pausen. Eriksen lagde bolden af på starten af den irske banehalvdel, og efter et par hurtige træk kom Sisto frem til en god afslutning. Randolph stod dog endnu en gang klar til at skubbe bolden til et dansk hjørnespark.

57. minut - friløber til Eriksen

Et irsk indlæg endte i fødderne på Williams Kvist, der med sin clearing startede en dansk kontra. Jørgensen lagde den af til Delaney, der straks spillede Christian Eriksen helt fri. Efter et løb over en halv bane manglede Tottenham-spilleren dog præcision i sin afslutning, der sad mit på målmanden. En stor, dansk chance for næsten at lukke kampen definitivt.

63. minut - Eriksen scorer igen

Eriksen tiljubles af holdkammerater og landsmænd efter sin 3-1-scoring. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det var på ingen måde nogen overraskelse, at det endnu en gang var Sisto og Eriksen, der tog hovedrollen godt en time inde i kampen. Sisto lagde den kort af til Eriksen, der med en kølig venstrefod sendte bolden over i det lange hjørne. Ren verdensklasse fra den danske verdensstjerne - og så kunne jublen bryde løs ud med landsholdets egne fans på endetribunen.

73. minut - Eriksen med hattrick

Vanvittig verdensklasse en realitet. Nicolai Jørgensen sendte et tamt indlæg ind i feltet, men Stephen Ward fejlede fuldstændig i sin clearing. I løbet af et splitsekund kom Christian Eriksen flyvende, og så fuldendte den 25-årige stjerne sit hattrick, da han bankede bolden helt op i hjørnet. En magisk aften for Christian fra Middelfart.

90. minut - Bendtner på måltavlen

Kort før tid tilkæmpede Nicklas Bendtner sig et straffespark, som han selv satte sikkert ind. Dermed fik han lov at sætte sidste præg på en fantastisk, dansk aften i Dublin.

Slut - Danmark skal til VM igen

Danmark deltog sidste gang ved en VM-slutrunde i 2010, hvor den blev afholdt i Sydafrika. Her formåede landsholdet dog ikke at spille sig videre fra gruppen, da de sluttede efter både Holland og Japan.