Hareide håber på hjælp fra Irlands fans

Landstræneren håber, at de irske fans kan få Irlands spillere til at komme frem på banen. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

Spillerne og Åge Hareide håber, at opbakningen fra Irlands fans vil lokke holdet længere frem på banen tirsdag.

Efter at have haft svært ved at nedbryde den irske betondefensiv lørdag i København håber de danske landsholdsspillere, at et entusiastisk hjemmepublikum vil lokke irerne mere i offensiven i tirsdagens returkamp.

Alene fansenes opbakning bør i sig selv være nok til, at irerne bliver en tand modigere og går efter at score det mål, som kan sende dem til VM.

Og så skal danskerne være klar til at erobre bolden og slå kontra, hvilket der sjældent var mulighed for i lørdagens nullert.

- Man skal ikke tage fejl af, at når man har 50.000 venner skrålende i nakken, så bringer det også noget opportunisme til spillerne og et ønske om at komme lidt frem.

- Det vil passe os godt, for så får vi lidt mere mellemrum at spille i. Det havde vi næsten ikke i den første kamp, siger Thomas Delaney.

Landstræner Åge Hareide håber, at midtbanegeneralen har ret. For ud over mere plads at spille på til danskerne kan lidt mere irsk fodboldoptimisme også udløse gule kort og farlige frispark til Danmark.

- Man kan godt forestille sig, at de kommer til at gå endnu mere til den i duellerne med de mange tilskuere i ryggen. Vi kan håbe, at de så går over grænsen en gang i mellem, så vi kan få nogle frispark i gode positioner.

- Der kommer noget forventningspres på deres skuldre, mens vi bare kan koncentrere os om at være os selv og arbejde hårdt, siger landstræneren.

Det er dog før set, at udehold kan lade sig skræmme af slagsange, buh-råb og det, der er værre, fra lægterne.

Men det er de danske spillere for rutinerede til at lade sig påvirke af, siger Simon Kjær.

- Vi har alle sammen prøvet før at være på sådan en udebane.

- Nogle gange kan det virke lidt overvældende, når man kommer ind, fordi der er tryk på, men så snart bolden ruller, lægger man ikke så meget mærke til det, så er det egentlig bare en fed atmosfære og en fed oplevelse, siger anføreren.

Spørgsmål: Kan man bilde sig selv ind, at tilskuerne er på ens side?

- Nej, det kan man nok ikke. Men det har ikke den store påvirkning på, om man spiller sit spil eller ej, siger Simon Kjær.

Irlands landstræner, Martin O'Neill, er sikker på, at fansene kan gøre en positiv forskel i Irlands favør.

- Publikum bliver virkelig vigtige for os. De har givet os fænomenal opbakning og båret os frem tidligere, siger Martin O'Neill.