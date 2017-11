Honduras landshold føler sig udsat for spionage

Honduras' landshold føler sig udspioneret inden VM-kvalifikationskampen mod Australien. Foto: DANIEL MUNOZ / Scanpix Denmark

En drone i luften over centralamerikanernes træning får Honduras til at beskylde Australien for spionage.

Honduras og Australien skal onsdag kæmpe om en plads ved næste års VM i fodbold.

Returkampen i Sydney har dog fået en usædvanlig optakt, da gæsterne fra Honduras beskylder de australske værter for spionage.

På fodboldforbundets officielle Twitter-konto har Honduras lagt et videoklip ud. Det viser en drone, der flyver tæt på Honduras-spillernes træning på det olympiske stadion.

- Australien spionerede Honduras' officielle træning ved hjælp af en drone.

- Det var til ubehag for holdet og delegationen fra Honduras, skriver fodboldforbundet på Twitter.

Australiens Fodboldforbund (FFA) har ikke udtalt sig om sagen.

Fredag spillede de to hold 0-0 på Honduras' hjemmebane i Mellemamerika. Den samlede vinder af de to playoffkampe er sikret en plads ved næste års VM i Rusland.

Onsdagens opgør spilles klokken 10 om morgenen dansk tid.