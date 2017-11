Italiensk landstræner siger undskyld til befolkningen

Ventura har været kritiseret siden sin ansættelse. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

Italiens landstræner, Gian Piero Ventura, undskylder til italienerne efter det samlede nederlag til Sverige.

De fleste med en smule forstand på fodbold har afskrevet den udskældte, italienske landstræner, Gian Piero Ventura, efter at den fodboldglade nation mandag missede kvalifikationen til VM i Rusland.

Mange forventer, at en fyreseddel til den 69-årige træner er lige på trapperne, eller at han selv trækker sig fra posten.

Jeg føler, jeg bliver nødt til at undskylde Gian Piero Ventura

Men sidstnævnte bliver ikke aktuelt, siger hovedpersonen selv.

- Jeg siger ikke op, fordi jeg har ikke talt med præsidenten (for Det Italienske Fodboldforbund, red.). Vi må evaluere tingene. Vi må se. Jeg taler med forbundet, og så må vi konfrontere problemet, siger Ventura.

Med mandagens 0-0-resultat på San Siro mod Sverige må de blåblusede italienere blive hjemme fra en VM-slutrunde for første gang i seks årtier, da Sverige vandt den første playoffkamp 1-0.

Og landstræneren tager det fulde ansvar for fiaskoen.

- Jeg føler, jeg bliver nødt til at undskylde over for italienerne for resultatet.

Har forstået landsholdets betydning

Mange italienere var allerede ængstelige, da Ventura blev udpeget som landstræner i 2016. Ikke mindst fordi han aldrig tidligere har stået i spidsen for en storklub.

Og italienerens ventede exit fra posten kommer til at stå i skærende kontrast til forgængeren på posten, Antonio Conte.

Han blev lovprist for at vride det optimale ud af mandskabet, inden Italien røg ud af EM-kvartfinalen i en straffekonkurrence mod Tyskland i 2016.

Da Conte takkede ja til en managerpost i Chelsea, blev Ventura tildelt tjansen, selv om hans cv kun talte mindre italienske klubber som Pisa, Bari og Torino.

- Jeg har været i fodbold i mange år, og jeg ved, at jeg må acceptere det, siger Ventura om den mislykkede VM-kvalifikation.

- Jeg er beæret over at have været en del af landsholdet og at have arbejdet sammen med store mestre og andre, som jeg håber bliver store.

- Jeg er ked af det, for i aften forstod jeg betydningen af at være træner for landsholdet, tilføjer Ventura.