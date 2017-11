Krisemøde i italiensk fodbold

Gian Piero Venturas fremtid som landstræner skal formentlig diskuteres på mødet. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

Landstræner Gian Piero Venturas fremtidige position skal onsdag diskuteres på bestyrelsesmøde i forbundet.

Italiens Fodboldforbund (FIGC) afholder onsdag et krisemøde ovenpå landsholdets mislykkede kvalifikation til VM.

Landstræner Gian Piero Venturas fremtidige virke vil utvivlsomt blive vendt, når bestyrelsen sætter sig sammen ovenpå det samlede playoff-nederlag til Sverige.

- Vi er bitre og skuffede over, at det ikke lykkedes at komme til VM. Det er en sportslig fejl, som kræver en fælles beslutning, siger forbundets præsident, Carlo Tavecchio.

- Derfor har jeg indkaldt til et møde i morgen, hvor vi kan foretage en analyse og tage beslutninger omkring fremtiden.

Italien tabte fredag 0-1 på udebane til Sverige, der mandag aften fuldendte den italienske fiasko med 0-0 i returkampen i Milano.

Dermed misser Italien for første gang i 60 år VM, der til næste sommer afholdes i Rusland.

69-årige Gian Piero Ventura blev hyret som landstræner efter EM i 2016.

Siden Ventura fik ansvaret, har det italienske landshold vundet ti kampe, spillet fire uafgjort og tabt tre gange.

Gian Piero Ventura blev oprindeligt ansat på en kontrakt frem til sommeren 2018, men den er senere blevet forlænget med yderligere to år.