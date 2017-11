Skæbnekamp bliver skræmmende og ubehagelig, siger irsk ekspert

Simon Kjær kan se frem til flere nærkampe med de irske spillere i aftenens opgør. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Det irske landshold er nødt til at spille mere åbent i aftenens kamp mod Danmark, hvis de skal have en chance, mener en irsk ekspert.

Det var et defensivt indstillet irsk landshold, der i lørdags gæstede Parken, men der er ikke plads til samme destruktive indstilling i tirsdagens opgør, hvis Irland vil med til VM i Rusland.

Sådan lyder udmeldingen fra Daniel Storey fra avisen Irish Examiner, der forventer en kamp, der vil ligne lørdagens 0-0-kamp på mange måder.

Han påpeger, at selvom irernes landstræner Martin O'Neill har proklameret et mere åbent irsk landshold frem mod opgøret, så kan man gå hen og blive slemt skuffet, hvis man forventer et festfyrværkeri på banen.

- Jo større betydning kampen får, jo større chance er der også for, at man vælger den "sikre" løsning af frygt for at lave en fejl, der kunne koste sit land deltagelsen.

- Det bliver en rystende, skræmmende og ubehagelig kamp at overvære, selv hvis Irland skulle gå videre. Men når der er en VM-plads på spil efter to års hårdt arbejde, så kan det ikke være anderledes.

Derfor skal man ifølge Storey ikke forvente offensive løb fra de irske backs, eller at de vil spille bolden op nede bagfra, da det er forbundet med for store risici.

- I stedet for at spille sig ud af problemer vil bolden blive losset fremad. Der vil blive skudt fra distancen, og chancerne vil som oftest komme fra dødbolde.

Irerne skal holde i bolden

Med en boldbesiddelse på næsten 70 % i den første kamp var danskerne spillemæssigt det dominerende hold. Men samme dominans er der ikke plads til på Aviva Stadion i Dublin, hvis irerne skal booke billetten til Rusland.

- At opgive 70 % boldbesiddelse hjemme går bare ikke. Det vil sprede nervøsitet blandt tilhængerne, og den vil sprede sig ned på banen og sætte sig i hovederne på spillerne.

Derfor mener Storey, at irerne er nødt til at finde et andet niveau frem, og at især midtbanen kan få en afgørende betydning i skæbnekampen.

- Bolden skal kæles for i stedet for at blive sparket væk, og midtbanen skal fungere som en angribende enhed fremfor et ekstra forsvarskjold.

En af nøglerne, til et mere boldbesiddende irsk hold, kan være angriberen Shane Long, der fik det sidste kvarter af opgøret i Parken, men som ikke har scoret i de seneste 28 kampe for klub- og landshold.

- Det åbenlyse valg ville være at ofre en midtbanespiller og bringe Shane Long ind ved siden af Daryl Murphy. Han har en utrolig løbevillighed og kan skabe chancer for Murphy. Men hans lange scoringskrise er en bekymring.

Irland - Danmark spilles tirsdag kl. 20:45. Følg med minut for minut på sport.tv2.dk fra kl. 19:45, når startopstillingerne bliver præsenteret.