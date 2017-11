Svenske medier i knæfald for ’Miraklet i Milano’

De svenske medier er mildest talt i ekstase, efter de blå-gule fodboldhelte sikrede sig en VM-billet mod Italien.

Vores svenske naboer viste mandag, hvordan det skal gøres, hvis man vil med til VM.

Efter at have taget en 1-0-føring med til returkampen i Milano, sled og slæbte svenskerne VM-billetten i hus med 0-0 mod støvlelandet, der ikke har misset en VM-slutrunde siden 1958.

Og den præstation er de svenske medier mildest talt i ekstase over dagen derpå.

- Miraklet i Milano, lyder det fra Aftonbladet.

- Én af svensk fodbolds største bedrifter, skriver den svenske avis Dagens Nyheter.

Og de to aviser står ikke alene med roser og anerkendelse til Emil Forsberg, Robin Olsen og de andre landsholdsspillere.

- Svenske helte, lyder fra Expressen, der uddyber en magisk aften i Milano.

- De var i 90 minutters uvejr, men det rakte hele vejen til Rusland.

"Svenske helte". Foto: Expressen

Og der er da også god grund til, at vores svenske naboer falder på knæ over fodboldheltenes præstation.

Takket være fight og arbejdsiver lykkedes det nemlig for svenskerne at sikre sig deres første VM-slutrunde siden 2006 med en samlet 1-0 sejr over Italien.

Uheldig VM-helt alvorligt til skade

Jakob Johansson båret fra banen i mod Italien. Foto: MIGUEL MEDINA / Scanpix Denmark

Det adgangsgivende mål til VM i Rusland blev scoret af Jakob Johansson i det første opgør. I mandagens returopgør kom den svenske midtbaneslider alvorligt til skade med sit knæ og måtte lade sig udskifte i stor smerte.

Og landsholdskammeraterne har absolut ikke glemt den uheldige midtbanemand i fejringen.

- Denne VM-billet er til Jakob. Han er en fantastisk fyr, sagde John Guidetti til Aftonbladet umiddelbart efter kampen.

- Skader er det værste, der findes, og det ligner en alvorlig knæskade. Lige nu er Jakob på skadestuen til undersøgelser, men holdet har allerede sendt ham en hilsen direkte fra omklædningsrummet. Det siger også en del om det her slæng, at det var blandt det første de tænkte på, siger landstræner Janne Andersson ligeledes til Aftonbladet.