Tallene skræmmer ekspert: Så lang tid brugte Irland på at trække tiden

TV 2 SPORT har undersøgt hvor meget Irland egentlig trak tiden i den første kamp mod Danmark. Tallene skræmmer ekspert. Foto: Scanpix

Kasper Lorentzen har dissekeret den første playoffkamp mellem Danmark og Irland, hvor irerne trak tiden i en fjerdedel af opgøret.

22 minutter og 29,13 sekunder.

Så meget tid fik Irland til at gå i den første kamp mod Danmark uden at bolden overhovedet var i spil. Gæsterne trak med andre ord tiden i en fjerdedel af opgøret, viser en gennemgang, som TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen har lavet.

Det er skræmmende, at man kan trække tiden så meget Kasper Lorentzen, fodboldekspert

Og han er både overrasket og skræmt over, hvad han kom frem til ved at gennemse lørdagens kamp med et stopur i hånden. Herunder kan ud se tallene.

(*At have bolden defineres ved, at et hold har bolden under kontrol, enten hos en enkelt spiller eller ved afleveringer mellem spillere. Tidsudtræk er målt fra det øjeblik, hvor der dømmes en dødbold til bolden igen er i spil. De tre irske udskiftninger er ikke talt med - men de tog over to minutter.)

Skræmmende

At Danmark er længere tid på bolden, er en naturlig udspringer af holdenes taktiske tilgang til kampen.

- Danskerne udfører lange angreb med mange afleveringer, da irerne igennem hele kampen stiller sig ned for at forsvare. Derfor bruger danskerne også mere tid på bolden, da de bruger deres angreb med stor omtanke i modsætning til irerne, som ofte sætter bolden på spil, da de hellere vil stå godt organiseret og undgå mål imod sig end at skubbe flere mand op på Danmarks banehalvdel. De frygter at blive fanget i en omstilling.

- Tallene er ikke overraskende, set ud fra hvem der har bolden mest. Men det er skræmmende, at man kan trække tiden så meget ud, som irerne gør i den her kamp.

Alle trick bliver brugt. Og det er guf for irerne, når de har målspark, frispark på midten af banen eller indkast. Kasper Lorentzen, fodboldekspert

Og årsagen til tidstrækkeriet står klart for eksperten.

- Irerne kom kun til Parken for at spille på 0-0 - eller muligvis få en heldig scoring. Hver eneste gang bolden er ude, bruger de bevidst meget lang tid på at udføre de forskellige standardsituationer, lyder det fra Lorentzen.

Hver gang dommerens fløjte lød, tog Irland sig god tid til at udføre den efterfølgende dødbold. Foto: Lars Møller / Lars Møller/Scanpix

Mens nogle situationer er mere naturlige at tage sig god tid til, så er der alle de små kneb, der til sammen ender med at udgøre det store tidsspild.

- Til irernes forsvar skal det siges, at når de bruger lang tid på et hjørnespark, kan dette også forekomme fra dansk side, da alle hold generelt betegner det som en rigtig god scoringsmulighed og derfor er omhyggelige med at udføre det rigtigt. Men irerne bruger alle tricks i bogen. Ganske almindelige indkast bliver brugt på at tørre bolden af, og når bolden kommer tilbage til manden der skal tage et frispark, ser han tilfældigvis ikke, at bolden kommer tilbage - og så triller den forbi ham, så tiden går lidt mere.

- Alle trick bliver brugt. Og det er guf for irerne, når de har målspark, frispark på midten af banen eller indkast tæt på danskerne straffesparksfelt, for her kan de bruge over 30 sekunder hver gang - nogle gange endda op over et minut. Danskerne prøver gennem hele kampen at sætte bolden hurtigt i gang ved spilstop – undtagen ved hjørnespark, siger Lorentzen.

Ingen overraskelse for Kjær

Under lørdagens kamp kunne man høre tydelige frustrationer fra tilskuerne i Parken. De var trætte af, at en stor del af kampen gik, uden at bolden var i spil. Det var dog ikke noget, der irriterede den danske anfører Simon Kjær.

- Det var ikke noget, der kom bag på mig. Men der er ingen grund til at lade sig irritere over det. Der er kun en, der kan gøre noget ved det, og det er dommeren. Så kan du prøve at påvirke dommeren lidt, men det kommer også an på, om han synes, det er irriterende. Det er nogle situationer, hvor man bare lige skal trække vejret en ekstra gang og så koncentrere sig om det, man selv er herre over.