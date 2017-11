Åge Hareides pointsnit er det højeste i 99 år

Åge Hareide får en svingtur efter at have sikret dansk VM-deltagelse. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

Norske Åge Hareide har bragt dansk fodbold tilbage på verdenskortet trods stor skepsis over ham som landstræner.

Han gjorde det.

Norske Åge Hareide bragte i sit første forsøg dansk fodbold tilbage på verdenskortet. Tilbage i det fine selskab. Slutrunde-selskabet. Dét selskab, der til sommerens slutrunde i Rusland skal begejstre og betage en hel verden.

Danmarks sidste slutrunde-deltagelse skal findes i 2012. Her var de rød-hvide med til deres anden slutrunde i træk, efter VM i Sydafrika i 2010, ved europamesterskaberne i Polen og Ukraine.

Siden da har danskerne måttet følge de seneste to slutrunder fra sofaen uden danske spillere og uden den berømte slutrundefølelse, der følger med, når de rød-hvide farver er repræsenteret ved fodboldens største begivenheder.

Men til sommer kan danskerne igen samles om det danske fodboldlandshold med den norske landstræner.

- Det er Åge Hareide og spillerne i fællesskab, der har fundet den rigtige vej. Det er et kollektiv med et par stjerner. Et kollektiv, som er fyldt med power, fortæller TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft om Åge Hareide.

- De har sammen fundet et par spilformer, de kan levere med. Både det her spil lidt langs jorden – det boldtekniske – men også det mere direkte spil. Det er det, som han har fået landsholdet til at fungere med de sidste 13 måneder.

Bedste pointsnit i 99 år

Og det har så sandelig været en norsk/dansk opskrift, der har givet succes. Med tirsdagens sejr over Irland kan Åge Hareide & co. prale over at være ubesejret i de sidste 11 kampe. Det sidste danske nederlag skal vi nemlig tilbage til 11. oktober 2016 for at finde.

Åge Hareide lykønskes af DBU-direktør Claus Bretton-Meyer efter triumfen i Irland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Her kunne Montenegro strække armene i vejret efter en sejr i Parken, men siden da er det altså blevet til mere end et år uden tabte kampe og 11 opgør i træk uden den bitre smag af nederlag. En præstation, man skal helt tilbage til 1994/1995 for at matche.

Her var det EM-guldtræner Richard Møller Nielsen, der stod på sidelinjen og lagde taktikken til 11 kampe uden nederlag.

Nu er det så Åge Hareide, der sammen med sine spillere har sammensat en stime til historiebøgerne. Og faktisk er han den bedste landstræner i nyere tid, hvis man måler pointgennemsnittet.

Selvom det er med noget nær mindst mulig margin, så er det faktisk nordmanden, der lige er en knivspids bedre end EM-guldvinderen Richard Møller NIelsen. Med et pointgennemsnit på 1,894 er Åge Hareide 0,004 bedre end sin trænerkollega, der snittede 1,890 over sine to perioder som landstræner.

Tilbage i perioden fra 1913 til 1918 stod Axel Andersen Byrval i spidsen for Danmark i to omgange. Han leverede 14 sejre i 16 landskampen - og et pointgennemsnit per kamp på svimlende 2,7.

- Han er jo nordmand

Men der var ingen tegn i sol, måne og stjerner på, at den 64-årige nordmand skulle blive en succes som dansk landstræner.

Åge Hareide tilbage i marts 2016 inden sin debut mod Island. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Allerede inden ansættelsen var der stor skepsis hos eksperter såvel som hos de danske fodboldfans over ansættelsen af Åge Hareide som dansk landstræner.

- Bliver han folkehelt, hvis han kvalificere Danmark til VM?, spurgte den norske avis VG en dansk journalist ved præsentationen af Åge Hareide som landstræner.

- Nej, han vil blive respekteret, men jeg ved ikke, om han bliver elsket. Han er jo nordmand, lød svaret med et smil.

Hvordan kunne man ansætte en nordmand som træner for det danske landshold, fortsatte kritikken hos de mange fodboldfans på de sociale medier efter ansættelsen.

Og bare 10 måneder efter sin ansættelse fik en rædselsuge tilbage i oktober 2016 sendt Åge Hareide yderligere i fedtefadet.

Først blev det til et nederlag mod VM-kvalifikationsgruppens favoritter fra Polen, der blev fulgt op med en ringe præstation mod Montenegro, som tog en 1-0-sejr i Parken og fik de danske drømme om VM i Rusland til at blive en fjern illusion.

Det fik kritikerne til at skrige på en fyring og en ny landstræner, men siden da har Åge Hareide vundet kampe, vundet de danske fodboldhjerter og sine spilleres ikke mindst.

- Spillerne er meget glade for ham. Han kommer med noget humor, men han kommer også med den taktiske alvor og nøjagtighed, som skal med på så højt et niveau, lyder analysen fra TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft

- Men det vigtigste er nok, at han kigger meget på menneskerne på holdet mere end på fodboldspillerne. Han snakker meget med spillerne, han kigger meget på, hvad det er for nogle typer. Det bruger han utrolig meget tid på at vælge holdet ud fra; at typerne passer sammen og fungerer sammen på og uden for banen.

Sommerens VM-slutrunde bliver faktisk Åge Hareides første i karrieren. Selvom han tilbage i 2003 stod i spidsen for sit hjemland i fem år, formåede den ellers sejrsvante Hareide aldrig at kvalificere Norge til en slutrunde.

Men selvom det aldrig blev til slutrunde med Norge, så ser de norske medier Hareides præstation som en sejr for Norge som fodboldnation.

- Han vandt over Irland, men har også besejret hele Danmark. Alle skeptikerne, alle kritikerne, alle de som undrede sig over, hvorfor en nordmand skulle styre det danske landshold. Det var jo næsten en fornærmelse, står der i den norske avis VG under overskriften, ”han har genforenet Norge og Danmark”.

Om Åge Hareide virkelig har genforenet Norge og Danmark på det fodboldmæssige plan, er et godt spørgsmål. Men den norske taktiker har i hvert fald vundet de danske fodboldhjerter – om ikke andet indtil næste kamp.