Bendtner deler video: Her synger de Helmig for fuld udblæsning

Humøret var højt blandt landsholdsspillerne ovenpå sejren over Irland. Den blev blandt andet fejret med en hyldestsang til Thomas Helmig.

- Vi bliver en smule fulde, og så sårer vi hinanden, og sidst der gik det ud over dig.

Med Nicklas Bendtner som forsanger til tonerne af Thomas Helmigs hit 'Det mig der står herude og banker på' fejrede de danske landsholdsspillere i stor stil 5-1 sejren over Irland tirsdag aften i omklædningsrummet under Aviva Stadium.

Synger Thomas Helmig

Det danske fodboldlandshold har en forkærlighed for at synge Thomas Helmigs sange, når sejrene skal fejres, og tirsdag aften var ingen undtagelse.

På sin Instagram-profil har Nicklas Bendtner lagt en video op, hvor han sammen med forsvarsspillerne Jannik Vestergaard og Andreas Christensen, skråler med på Helmigs udødelige hit.

Humøret var ganske naturligt højt blandt landsholdsspillerne ovenpå kvalifikationen til VM i Rusland næste sommer. Der var smil at finde om bord på flyet hjem mod København, og sejren over Irland blev fejret med et par glas champagne.

Sov på vej hjem i flyet

VM-slutrunden bliver for de fleste spillere en førstegangsoplevelse, men visse trænere og ledere har tidligere oplevet en VM-slutrunde. Blandt andet landholdets nuværende målmandstræner, Lars Høgh, der deltog ved VM i Mexico i 1986.

Han fejrede VM-kvalifikationen på en noget mindre festlig måde end de fleste af spillerne i flyet.

- Jeg er god til at sove, så jeg tog mig en time på øjet på vej hjem. Den store fest var i omklædningsrummet, og det var fandeme fedt, siger Lars Høgh til TV 2 og uddyber:

- Der blev både spillet, sunget og danset til Thomas Helmig. Det var en forløsning, som gutterne havde fortjent, slår landholdets målmandstræner fast.

Helmig stiller betingelse for VM-sang

Det danske landshold er tydeligvis vilde med Thomas Helmigs sange, og interessen ser ud til at være gensidig.

Thomas Helmig udtalte i 2009 til TV 2, at han gerne vil skrive en hyldest til fodboldlandsholdet.

Der er dog bare et men. Sangen skal være så smuk, at spillerne ikke selv kan synge med.

- Problemet er, hvis landsholdet vil ind og synge med. Det går ikke, har Thomas Helmig sagt.

Det har onsdag ikke være muligt at få fat i Thomas Helmig for en kommentar til et muligt VM-samarbejde.

Ifølge sangerens manager vil han ikke udtale sig om mulighederne for at skrive en VM-sang til landsholdet.