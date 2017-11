Danmarks seedning til VM afhænger af én kamp - og forskellen er enorm

Tirsdag aften sikrede Danmark sig en plads ved VM for første gang i otte år. Foto: LEE SMITH / Scanpix Denmark

Danmark kan enten blive seedet i andet eller tredje lag til VM-slutrunden i Rusland næste år.

Den 1. december skal de 32 VM-deltagere parres sammen i otte grupper bestående af fire hold, når lodtrækningen finder sted i Kreml.

Nationernes placering på verdensranglisten fra oktober afgør seedningen, og derfor er størstedelen af seedningerne allerede på plads.

Det er bare ikke tilfældet for Danmark, der tirsdag aften vandt 5-1 på udebane over Irland og spillede sig til VM-slutrunden for første gang i otte år.

Danmark bliver enten seedet i andet eller tredje lag. Den endelige seedning afgøres natten til torsdag, når New Zealand møder Peru på udebane.

- Lad os alle sammen holde med New Zealand, siger TV 2 SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen.

Første kamp sluttede 0-0, og hvis peruvianerne lever op til favoritværdigheden hjemme i Lima, ender Danmark i tredje seedningslag. Newzealandsk triumf vil derimod sende Danmark op i andet lag.

- Det giver en kæmpe forskel, om Danmark havner i andet eller tredje seedningslag. Modstanderne er af en hel anden kaliber i andet seedningslag, og det vil gøre Danmarks muligheder i gruppespillet meget større, siger Kasper Lorentzen.

- I tredje seedningslag kan Danmark slå alle hold, hvorimod andet seedningslag giver skeptiske tanker, når modstanderne kan være England, Spanien, Kroatien og så videre.

Et hold fra hvert seedningslag ender i gruppe sammen.

Herunder kan du få det fulde overblik over de endelige seedninger samt tvivlsspørgsmålene.

1. lag

Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

2. lag

Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien

3. lag

Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island

4. lag

Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan

Spørgsmålstegn