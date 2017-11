Delaney blandede sig, da Bendtner plagede Eriksen om at sparke straffe

Nicklas Bendtner tilkæmpede sig i slutningen af kampen mod Irland et straffespark, som han selv fik lov til at sparke.

Nicklas Bendtner havde været på banen i cirka fem minutter, da han fremtvang et straffespark i tirsdagens VM-playoffkamp mod Irland.

På det tidspunkt var Danmark allerede foran med 4-1, og VM-billetten var i hus. Derfor ville Nicklas Bendtner gerne selv sparke, men det krævede lidt overtalelse, før hattrickhelten Christian Eriksen gik med til det.

- Jeg blev nødt til at spørge et par gange, men det var også, fordi de andre sagde til ham, at han skulle sparke den, siger Nicklas Bendtner til Ritzau.

- Det krævede lidt overtalelse, men Christian havde allerede lavet et hattrick og spillet sin nok bedste landskamp, så han havde overskud til at give den videre.

- Hvis han havde lavet to mål, så havde jeg nok ikke spurgt ham, for så havde han fortjent et hattrick.

Delaney blandede sig

Tv-billederne viste, at midtbanespilleren Thomas Delaney var inde og blande sig, før Bendtner altså blev valgt som skytte.

Werder Bremen-spilleren fortæller til TV 2 SPORT, at han for sjov forsøgte at overtale Christian Eriksen til at lade ham sparke, men da Eriksen ifølge Delaney sajde "ja", blev han nervøs og trak sit ønske tilbage.

- Det var mest en joke, og så ville Bendtner sparke. Så prøvede jeg at overtale Christian til at skulle lave fire mål, men så fik Bendtner lov. Jeg turde ikke helt, siger Thomas Delaney.

Så du sagde, han selv skulle sparke frem for Nicklas?

- Ja, det sagde jeg også. Det er Nicklas stadig sur over, siger en grinende Thomas Delaney til TV 2 SPORT.

Det viste sig at være en god idé at lade Bendtner sparke.

Angriberen hamrede bolden i mål, og selv om det var til 5-1, og der allerede havde været rigeligt at fejre, gav Bendtner den fuld gas i jubelscenen.

VM-billetten og hans første mål på landsholdet siden marts 2015 var nemlig med til at runde et stærkt år af for angriberen.

Skiftet til Rosenborg sidste vinter har foreløbig kastet et mesterskab, landsholdscomeback og en VM-billet af sig, og i tillæg er han på vej mod at blive topscorer i Eliteserien.

- Det er stort at komme til VM. Jeg satte mig tre mål fra starten af sæsonen, og VM var det sidste mål, jeg har manglet at indfri, siger Bendtner til Ritzau.

