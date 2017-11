Disse syv ting skal du vide om Rusland, før VM-rejsen bookes

Her er de bedste råd, hvis du vil se de danske drenge spille ved VM næste sommer.

Danmark skal til VM i fodbold.

Det står klart, efter Christian Eriksen og co. tirsdag udraderede Irland med en 5-1-sejr i Dublin.

Lodtrækningen til VM i Rusland næste sommer finder sted den 1. december, og når vi derefter ved, hvilken af de otte grupper, Danmark havner i, kan danskerne for alvor begynde at lægge rejseplanerne fast.

Men, men, men.

Før man køber billetter til en af de i alt 11 værtsbyer i det store land i øst, er der en del ting, der er gode at vide om Rusland.

Temperaturerne

Det bliver varmt, når VM skydes i gang den 14. juni og de resterende mange kampe spilles i lidt over en måned frem.

Rusland Indbyggertallet er 146 millioner. Rusland er, målt på areal, det største land i verden. Landets fylder 17,1 millioner kvadratkilometer, hvilket svarer til 1/8-del af vores planets samlede overflade.

For ligegyldigt om der er tale om Sochi i syd, Kazan helt i øst, Skt. Petersborg i nord eller Moskva i den centrale del af Rusland, vil temperaturerne formentlig kravle op i nærheden af 40 grader.

- Rusland og Moskva er fantastisk i foråret og i maj, og i starten af juni er der også behageligt sommervejr. I slutningen af juni og ind i juli bliver det varmere og vil nok ligge omkring 40 grader. Og i august bliver det endnu varmere, fortæller Uffe Dreesen, der siden 2003 har dækket Rusland som korrespondent for TV 2.

Der er tidligere, under Confederations Cup, blevet spillet store kampe på stadion i Sochi. Foto: MAXIM SHEMETOV / Scanpix Denmark

Visum

Overhovedet at komme ind i Rusland er en møjsommelig proces.

For at kunne få adgang til landet, skal man have en invitation. Det opnås normalt ved, at man booker et hotelværelse med konkrete datoer, hvorefter hotellet så vil udstede invitationen, eventuelt på mail.

Derefter skal man før afrejse møde personligt op på enten den russiske ambassade i København eller på det russiske visumkontor i Nyhavn. Her skal man desuden fremvise et brev, der bekræfter, at man har en sygesikring, der dækker i Rusland.

- Denne proces er ikke til at spøge med. På visumkontoret skal man aflægge fingeraftryk, og man skal igennem proceduren med at få udstedt et brev fra et hotel om, at man er indkvarteret på de og de datoer. Man kan med andre ord ikke bare booke et hotel i Rusland for en dag eller to og så rejse videre ud i landet på egen hånd, siger Uffe Dreesen.

Afstandene

Rusland er et kolossalt land, der strækker sig over 11 af jordens 24 standard-tidszoner.

Maskotten Den officielle maskot til VM 2018 er en ulv, der hedder Zabivaka. På russisk betyder det 'den som scorer meget'. Ulven udstråler, ifølge de russiske VM-værter, sjov, charme og selvtillid, og Zabivaka kommer til at spille en endog særdeles stor rolle på de forskellige stadioner.

Maskotten ved VM 2018 Foto: TV 2

Det vil eksempelvis sige, at når indbyggerne i Vladivostok i øst sætter sig ned for at nyde deres aftensmadtid, står indbyggerne i Kaliningrad i vest samtidig op og drikker deres morgenkaffe.

Dermed kan danske fodboldfans se frem til meget, meget lange rejser, hvis man vil se flere kampe undervejs i VM-slutrunden. Enkelte steder helt op til 3000 kilometer.

- Der er indenrigsfly, men de fleste i Rusland rejser med tog. Typisk er det et godt råd at tage et nattog, så man er fremme næste morgen. Det er også et godt råd at betale lidt mere for at komme hurtigere frem. Der er eksempelvis lyntog, som kører med 200 kilometer i timen mellem Skt. Petersborg og Moskva, og her er det muligt at bestille billetter på nettet - endda på sider skrevet på engelsk, siger Uffe Dreesen.

Det officielle Fifa-ur, der tæller ned til begyndelsen på VM. Foto: MLADEN ANTONOV / Scanpix Denmark

Sproget

Det er de færreste russere, der kan tale engelsk. Og derfor kan de sproglige barrierer blive en af de største udfordringer for de roligans, der vil valfarte til Rusland næste sommer.

VM 2018 Åbningskampen spilles den 14. juni på Moskvas Luzjniki Stadion, der har plads til 78.000 tilskuere. Også den ene semifinale og selve finalen skal spilles på dette stadion, der tidligere (i 2008) har lagt græs til Champions League-finalen. Skt. Petersborg bliver værtsby for den anden semifinale og bronzekampen under slutrunden. I alt vil der være 11 værtsbyer, og de 32 kvalificerede lande skal altså spille deres kampe på vidt forskellige steder i Rusland. Finalen i VM-slutrunden 2018 spilles også på Luzjniki Stadion i Moskva. Det er den 15. juli.

- For blot at kunne aflæse nogle af vejskiltene i byerne, der for langt størstedelens vedkommende sammen står med kyrilliske bogstaver, er det et godt råd at købe en miniparlør og lære bare lidt russisk, siger TV 2s korrespondent Uffe Dreesen.

Han nævner samtidig, at russerne kan have en meget bister og mistænksom udstråling.

- Men under facaden er folk faktisk rigtig imødekommende. I Moskva kan de godt være meget grumpy, mens de i Skt. Petersborg er meget mere smilende. I Moskva skal man ikke bare spørge om vej på engelsk, for folk hverken forstår eller taler engelsk, siger han.

Blot til info, kan vi nævne, at goddag på russisk hedder privet, samt at tak hedder spasiba.

Maden

Det russiske køkken er meget andet en borscht og kaviar.

Madscenen i landet har oplevet en gevaldig opblomstring de seneste år, hvor mange moderne hipster-restauranter er åbnet, især i de store byer. Oven i det er maden til at betale, da rublen (den russiske møntfod, red.) er faldet med omkring 40 procent i værdi de seneste år.

- Man spiser generelt husmandskost, altså frikadeller, koteletter, kylling og masser af grøntsager. Boghvede er også stort, og der er en masse elegante restauranter, hvor måltiderne er rimelige i pris. Europæisk vin er dyrt, omkring 500 kroner for en flaske, mens vodka omvendt koster næsten ingenting. Det er tilgængeligt mange steder, og her skal man altså passe på, at man ikke ender med at ligge og rode rundt i en rendesten på grund af for meget vodka, siger Uffe Dreesen.

Men hvad så med en øl, vil en dansk roligan formentlig spørge sig selv.

- En øl koster omkring 200 rubler, altså 20 kroner på en bar eller en pub. Hvis du går på et pænt sted, er prisen omkring 500 rubler. Der er faktisk en del udenlandske øl, primært tyske og tjekkiske, i Rusland. Carlsberg er også ret store i Rusland, siger Uffe Dreesen.

Billetter

Det er det internationale fodboldforbund FIFA, som står for billetsalget til VM-slutrunden.

FIFA har valgt at dele billetsalget op i flere faser. Det betyder, at der til alle kampe vil være billetter offentligt til salg på denne side.

Det forventes også, at DBU får tildelt billetter, som kan sælges via DBU i et dansk fanafsnit, og at DBU’s officielle rejsebureau, LA Travel, vil lave fodboldrejser til Danmarks kampe. Dette er dog ikke endeligt bekræftet.

Værtsbyer Skt. Petersborg

Moskva

Nísjnij Nóvgorod

Kaliningrad

Jekaterinborg

Kazan

Saransk

Samara

Volgograd

Rostov-on-don

Sochi

Desuden vil lodtrækningen til de otte grupper komme til at spille en stor rolle i forhold til, hvor Danmark skal spille henne i Rusland. I nogle af grupperne skal landenes fans nemlig rejse kryds og tværs af Rusland, mens andre landes fans vil kunne se alle deres lands kampe i Moskva og Skt. Petersborg. Her er det også vigtigt at huske på, at man skal rekvirere et officielt fan-id for at få adgang til kampene. Læs mere her.

Og hvad skal det så koste at komme med til Rusland?

Sitet Travelbird har regnet sig frem til, at det i gennemsnit vil løbe op i 15.936 kroner, hvis man vil se Danmarks gruppekampe.

Trafikken i Moskva. Foto: MLADEN ANTONOV / Scanpix Denmark

Faremomenter

Rusland er generelt et sikkert land at rejse i, men der er, ifølge Uffe Dreesen, alligevel et par områder, man skal være ekstra opmærksom på:

- Politiet er generelt nogle gnavpotter, man ikke skal løbe om hjørner med. Man skal også huske at have sit pas med sig rundt konstant. Ellers er du på herrens mark.

- Trafikken er forfærdelig. I Moskva virker det som om, at der er en milliard biler, og de kører som gale. Man må aldrig gå over gaderne uden for lyskrydsene. Der sker uheld hele tiden.

- Man skal tage sig i agt for taxa-krejlere i lufthavnene. Man kan risikere at ende med at betale 10 gange mere, end man egentlig skal. Et godt råd er at bruge de officielle russiske apps til taxaer, og så kan man køre langt for 500 rubler, der svarer til 50 kroner.

VM 2018 kan ses på TV 2.