Elfenbenskysten smider landstræneren ud efter VM-kiks

Den tidligere belgiske landsholdsspiller Marc Wilmots er færdig som landstræner i Elfenbenskysten. Foto: ISSOUF SANOGO / Scanpix Denmark

Marc Wilmots fik godt et halvt år som landstræner for Elfenbenskysten, som nu skal på jagt efter en afløser.

Et nederlag på hjemmebane mod Marokko blev Marc Wilmots' sidste kamp som landstræner for Elfenbenskysten.

Dukkerten betyder, at ivorianerne ikke kommer til VM i Rusland, og nu er den 48-årige belgier blevet løst fra sin kontrakt.

- I dag (onsdag, red.) blev det i gensidig forståelse besluttet at afslutte samarbejdet. Jeg vil gerne takke fans, spillere, medarbejdere og ansvarlige og ønske held og lykke i fremtiden, skriver Marc Wilmots på Twitter.

Elfenbenskysten har været med i de seneste tre VM-slutrunder, men den afsluttende kvalifikationsrunde til VM i Rusland blev en skuffelse.

Wilmots tiltrådte i marts, men førte kun sit hold til to sejre i syv kampe.

Alligevel havde Elfenbenskysten mulighed for at kvalificere sig til VM med en sejr over Marokko i sidste spillerunde i lørdags.

Foran 32.000 tilskuere hjemme i Abidjan tabte ivorianerne dog 0-2 og måtte se nordafrikanerne løbe med VM-billetterne.

Marc Wilmots stod i spidsen for sit hjemland, Belgien, i fire år, men blev fyret i sommeren 2016 efter et nederlag til Wales i EM-kvartfinalen.