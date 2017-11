Eriksen roses til skyerne i internationale medier: - Hører til blandt eliten

Christian Eriksen var den altoverskyggende profil i Irland. Foto: AIDAN CRAWLEY / Scanpix Denmark

De internationale medier er ikke i tvivl. Christian Eriksens præstation mod Irland var en ’storslået og spektakulær’ præstation.

Danmark skal til VM. Og det er der ifølge de internationale medier én mand at takke for. Christian Eriksen.

Efter et fantastisk hattrick står flere af de anerkendte sportsmedier i kø med rosende superlativer om den danske kreatør.

Til daglig er det i England Christian Eriksen lave genialiteter når han går på banen for Tottenham. Og de engelske medier er ikke sen til at hylde den danske profil for den sublime præstation.

- Med et sublimt hattrick og angrebsspil i højeste kvalitet knuste Christian Eriksen det irske VM-håb, skriver Daily Mail.

- I Christian Eriksen har Danmark en spiller, der hører til blandt eliten. Det beviste han på smukkeste vis i Dublin med et udsøgt hattrick, roser The Guardian den danske nummer 10.

Også i Spanien er der stor kærlighed til Eriksen fra den madrilenske sportsavis AS.

- Spektakulære Eriksen sender Danmark til VM med et brutalt hattrick.

Og hos den Barcelona-baserede avis Mundo Deportivo fortsætter rosen.

- Eriksen viste klassen i Dublin.

Det er dog langt fra kun i England og Spanien, man har spæret øjnene op over den danske kreatør. I Italien har Corriere dello Sport ligeledes roser til den danske stjerne.

- Storslåede Christian Eriksen.

Hvis man fortsætter rundturen i de europæiske sportsmedier, så er der generelt roser til et sprudlende dansk landshold.

Men det er ikke overraskende Christian Eriksen, der bliver peget ud som den helt store x-faktor på det danske mandskab, der nu skal til VM i Rusland.

Det billede går igen i både tyske Bild og franske l’Equipe.

- Eriksens drømmehattrick giver VM-billet efter dansk magtdemonstration i Irland, skriver Bild mens franske L’equipe følger trop.

- Eriksen med kirurgisk præcision.

Nu får Christian Eriksen så muligheden for at stjæle flere overskrifter til sommer, når han sammen med resten af det danske landshold skal til VM.