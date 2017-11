Han var med da det hele begyndte i 83: - Jeg er helt sikker på, at vi er på vej tilbage

Formanden for de danske roligans mener, at der er store ting i vente for landsholdet.

Der blev sunget igennem i gaderne i Dublin i aftes og i nat. Og sejrssangene var ikke på irsk gælisk, nej, de var på dansk.

For efter det danske landsholds storsejr over Irland i den afgørende playoffkamp frem mod næste års VM-slutrunde i Rusland, strømmede op mod 3000 danske roligans ud i gaderne i den irske storby og skrålede deres glæde ud.

- Det er mega stort. En mega forløsning. Vi har i flere år virkelig været nede med klarinetten, og så får du bare hele spektret her, siger Claes Amondsen, en af de mange danskere, der havde taget turen til Irland for at støtte Christian Eriksen og co.

Ingen problemer med danske fans

TV 2s udsendte i Dublin fortæller, at både de danske roligans og de irske fans opførte sig eksemplarisk efter aftenens playoffkamp.

Ifølge det irske politi er der ikke registreret nogen hændelser i nattens løb.

- Det var den mest fantastiske aften. Det var helt vildt. Det havde man aldrig nogensinde regnet med. Og at den så blev 5-1, det er nok en dag, vi aldrig glemmer, siger Dennis Nielsen, der var til stede i Dublin til kampen.

- Man er jo rystet i starten, hvor vi kom bagud 1-0, og så tror man bare, de parkerer bussen. Men så scorer vi to kasser lige efter hinanden. Det er fantastisk, lyder det fra Claus Poulsen, endnu en roligan, der festede i den irske storby i nat.

Eriksen over alle

Christian Eriksen førte an med et hattrick, da Danmark sejrede 5-1 og dermed kvalificerede sig til VM.

Med de tre mål nåede Eriksen i alt op på 11 mål i 12 kampe i VM-kvalifikationen, og i de irske medier bøjer man sig i støvet for den danske Tottenham-stjerne.

- Martin O'Neills (den irske landstræner, red.) hold blev udklasseret og smadret af Danmark og den danske stjerne Christian Eriksen, der beviste, at han er en matchvinder i verdensklasse, som vil pynte på sommerens slutrunde, skriver avisen Irish Independent.

Og Christian Eriksen er den altoverskyggende stjerne på den danske fodboldhimmel. Det var man også enige om på pubben The Dubliner i København i aftes.

- Christian Eriksen viste jo sin værdi i dag. Eriksen for President, siger Anders Krabbe, en af de mange fans, der så den afgørende playoffkamp på The Dubliner.

Tro på fremtiden

At det danske landshold for første gang siden 2012 skal med til en slutrunde, vækker naturligvis også stor glæde hos De Danske Roligans.

- Man blev noget chokeret, da irerne kom foran allerede efter fem minutter. Men vi kommer igen og vinder 5-1. Det er helt fantastisk, og nu glæder vi os til Rusland, siger roligan-formand Hans Jørn Nielsen til TV 2.

Han har fulgt landsholdet i mange, mange år og var sågar med i 1983, da Danmark vandt 1-0 over England på Wembley på Allan Simonsens straffespark.

De seneste år har der været langt mellem snapsene i dansk landsholdsfodbold, men Hans Jørn Nielsen er fortrøstningsfuld - både i forhold til næste sommers slutrunde, men også til de kommende år i det hele taget.

- Jeg er helt sikker på, at vi er på vej tilbage. Vi har nogle lidt ældre spillere på holdet, men også en kæmpe stor ungdomsafdeling med forholdsvis unge mennesker, og jeg tror, at om tre-fire år, når de rigtig får hår på brystet, så kommer de også, siger Hans Jørn Nielsen.

Lodtrækningen til VM i Rusland finder sted den 1. december. Det er endnu ikke fastlagt, om Danmark ender i andet eller tredje seedningslag. Få overblikket her: