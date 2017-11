I nat kan Danmark blive holdet, mange vil trække - eller holdet man vil undgå

Christian Eriksen scorede hattrick, da Danmark spillede sig til VM. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

Resultatet af kampen mellem Peru og New Zealand vil afgøre, om Danmark bliver en skræk- eller en yndlingsmodstander ved VM.

En fodboldkamp på den anden side af jorden får stor betydning for de andre VM-nationers syn på Danmark.

Christian Eriksen og holdkammeraterne kan ende som holdet, de fleste gerne vil trække – men Danmark kan også blive det hold, de andre vil undgå.

Resultatet af Peru – New Zealand afgør nemlig, om Danmark ender i seedningslag to eller tre, når der skal trækkes lod til VM. Og om Danmark ender som et af de dårligste eller bedste hold i et seedningslag.

Hvis New Zealand spiller sig videre, ender Danmark som en favoritmodstander i andet seedningslag. Hvis Peru derimod kommer med til VM, ender Danmark som en skrækmodstander i det tredje seedningslag, vurderer TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

Holdene i andet lag

Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Danmark/Peru*

- Danmark er nok at foretrække for de andre hold, men Schweiz har ikke været vildt skræmmende. De fik 27 ud af 30 point i kvalifikationen og tabte kun én kamp til Portugal, men ellers mødte de nogle svage hold. I playoffkampene vandt de kun 1-0 samlet over Nordirland.

- Så i andet seedningslag vil jeg nok vægte Danmark og Schweiz rimeligt lige som de hold, de andre gerne vil trække.

Holdene i tredje lag

Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Danmark/Serbien*

- Danmark og Sverige er muligvis de hold, som de fleste vil undgå. Island kan også skabe frygt efter EM 2016, og så har de og Sverige også leveret gode resultater mod store hold i kvalifikationen.

- Spiller for spiller har Danmark et mere profileret hold end Island. De lever på at være en sammentømret enhed, så hvis Danmark mødte Island, så ville Danmark have bolden det meste af tiden, mens Island ville lukrere på omstillinger.

- Hvis vi tager Danmark og Sverige, så er de to hold nogenlunde ens – men også her er Danmark måske et lille skridt foran. Christian Eriksen er for eksempel lige skridtet over Emil Forsberg, men Sverige har lige sendt Italien ud over to kampe, og det skaber også noget respekt.

Hep på New Zealand

VM-grupperne sammensættes med én nation fra hvert seedningslag, og for Danmarks vedkommende er det langt bedre at være favoritmodstanderen i andet lag en skrækmodstanderen i tredje lag. Hvis Danmark ender i andet seedningslag, kan Eriksen og holdkammeraterne nemlig nøjes med at møde ét hold, der på papiret er bedre.

Derfor er der god grund til at håbe på, at New Zealand går videre efter 0-0 i den første kamp mod Peru.

- Det giver en kæmpe forskel, om Danmark havner i andet eller tredje seedningslag. Modstanderne er af en hel anden kaliber i andet seedningslag, og det vil gøre Danmarks muligheder i gruppespillet meget større, siger Kasper Lorentzen.

- I tredje seedningslag kan Danmark slå alle hold, hvorimod andet seedningslag giver skeptiske tanker, når modstanderne kan være England, Spanien, Kroatien og så videre.

De øvrige seedningslag

Holdene i første lag

Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

Holdene i fjerde lag

Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan, Australien, Serbien/New Zealand*

*Spørgsmålstegn

Hvis New Zealand kvalificerer sig på bekostning af Peru, vil Danmark komme i andet lag og New Zealand i fjerde.

Hvis Peru ikke kommer med, ender Serbien i tredje lag. Ellers ryger serberne ned i fjerde lag.

Kampen mellem Peru og New Zealand spilles klokken 3:15 natten til torsdag dansk tid.