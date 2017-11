Jürgen Klopp måtte en tur forbi hospitalet onsdag Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Liverpool-manager Jürgen Klopp missede træningen onsdag, da tyskeren blev syg og skulle på hospitalet.

I stedet for en tur på grønsværen for at træne Liverpools spillere blev manager Jürgen Klopp kørt på hospitalet onsdag.

Den 50-årige tysker havde fået det skidt, så det blev besluttet, at han skulle undersøges nærmere af læger.

Fodboldklubben nedtoner dramatikken omkring hændelsen og beder om, at man respekterer Jürgen Klopps ret til privatliv.

- Der er lige nu ingen planer om, at Jürgen skal blive på hospitalet ud over denne aftale, og han vil derfor vende tilbage til sit hjem onsdag aften, oplyser Liverpool på klubbens hjemmeside.

- Det kan dog være, at han skal til yderligere undersøgelser i de kommende dage, tilføjes det.

Liverpool er placeret på en øjeblikkelig femteplads i Premier League og skal lørdag hjemme på Anfield møde Southampton.

Jürgen Klopp har været manager i Liverpool siden oktober 2015.