Nu er Danmark det hold, de andre vil undgå at trække

Christian Eriksen scorede hattrick, da Danmark spillede sig til VM. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

Resultatet af playoffkampen mellem Peru og New Zealand betyder, at Danmark nu er en skrækmodstander ved VM.

Peru sikrede sig torsdag morgen en billet til VM i Rusland med samlet 2-0 over New Zealand.

Havde sydamerikanerne ikke kvalificeret sig til slutrunden, var Danmark blevet seedet i andet lag, men nu ender landsholdet i stedet i tredje lag.

Resultatet betyder, at Danmark har større chance for at rende ind i rigtig svære modstandere, når der trækkes lod til VM den 1. december. Men det betyder også, at Danmark nu er en skrækmodstander for de andre nationer at trække fra tredje seedningslag.

- Danmark og Sverige er muligvis de hold, som de fleste vil undgå. Island kan også skabe frygt efter EM i 2016, og så har de og Sverige også leveret gode resultater mod store hold i kvalifikationen, siger TV 2 SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Spiller for spiller har Danmark et mere profileret hold end Island. De lever på at være en sammentømret enhed, så hvis Danmark mødte Island, ville Danmark have bolden det meste af tiden, mens Island ville lukrere på omstillinger.

- Hvis vi tager Danmark og Sverige, så er de to hold nogenlunde ens, men også her er Danmark måske et lille skridt foran. Christian Eriksen er for eksempel lige skridtet over Emil Forsberg, men Sverige har lige sendt Italien ud over to kampe, og det skaber også noget respekt.

Et hold fra hvert seedningslag bliver parret sammen i i alt otte puljer til VM-slutrunden, der afholdes i Rusland.

Maksimalt to europæiske nationer kan havne i samme pulje, mens der kun må være ét hold i samme pulje fra de øvrige verdensdele.

Herunder er den endelige seedning:

Første lag

Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

Andet lag

Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Peru

Tredje lag

Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Danmark

Fjerde lag

Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan, Australien, Serbien

