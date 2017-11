Tre dødboldsmål sender Australien til VM for femte gang

Australsk jubel efter de sikrede VM-billetten mod Honduras Foto: WILLIAM WEST / Scanpix Denmark

Mile Jedinak stod bag alle tre scoringer, da Australien besejrede Honduras med 3-1 og sikrede sig VM-adgang.

31 ud af 32 deltagere er nu klar til næste sommers fodbold-VM i Rusland.

Med en 3-1-sejr over Honduras blev Australien som det næstsidste land VM-klar, og nu resterer kun mødet mellem Peru og New Zealand natten til torsdag.

Efter 0-0 i den første kamp i Honduras sikrede australierne sig VM-billetterne på tre dødboldsscoringer af Mile Jedinak.

Aston Villa-spilleren havde dog brug for en god portion held, da han bragte Australien i spidsen ni minutter efter pausen.

Han sparkede et frispark direkte ind i maven på Honduras-spilleren Henry Figueroa, som uforvarende dirigerede kuglen ind bag sin målmand, Donis Escober.

Det var en af den slags tilfældigheder, der var brug for for at åbne scoringen i en ellers meget chancefattig kamp.

Som i det første møde neutraliserede de to hold hinanden, og første halvleg blev en forsigtig affære.

1-0-målet tvang Honduras til vove sig længere frem, men australierne var ikke indstillet på at stille sig tilbage og vente på gæsterne.

Bakket op af publikum på Stadium Australia i Sydney tilspillede hjemmeholdet sig flere muligheder, og knap 20 minutter før tid blev forestillingen reelt afgjort.

Honduras' Bryan Acosta fik noget uheldigt hånden på bolden, og så kunne Jedinak fordoble føringen fra 11-meter-pletten.

Men dermed var det ikke slut. Med fem minutter igen blev indskiftede Robbie Kruse nedlagt med frit løb mod mål, og australierne fik endnu et straffespark.

Jedinak var på ny sikker, og så betød det mindre, at Alberto Elis fik reduceret dybt inde i tillægstiden.

Det er fjerde gang på stribe og femte gang i alt, at Australien kvalificerer sig til VM.