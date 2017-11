Danmark dømt som tabere mod Sverige

Danmarks kvindelandshold er blevet taberdømt i VM-kvalifikationskampen mod Sverige. Det har UEFA afgjort torsdag.

De danske fodboldkvinder taberdømmes 0-3 mod Sverige, fordi holdet ikke mødte op til VM-kvalifikationskampen i oktober på grund af en konflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det europæiske fodboldforbund (UEFA) har også besluttet, at Danmark ikke bliver udelukket fra VM-kvalifikationen, men opstår en lignende situation inden for de næste fire år, bliver Danmark udelukket fra UEFA's turneringer.

Udover nederlaget på 0-3 modtager DBU en bøde på 20.000 euro (omkring 150.000 kr.) for afbuddet til kampen, som skyldtes den igangværende konflikt mellem fodboldspillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold og DBU.

Bøden skal dog ikke sammenblandes med den økonomiske erstatning, som UEFA kan komme til at betale til det svenske fodboldforbund (SvFF) for den aflyste kamp, som var udsolgt.

Det skriver det svenske fodboldforbund på sin hjemmeside.

SvFF utilfreds med afgørelsen

Det svenske fodboldforbund havde forventet en hårdere sanktion, men forbundet har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt det vil anke afgørelsen til UEFA's appeludvalg.

- Det er en højst overraskende afgørelse, siger forbundets chef for kvindelandsholdet, Marika Domanski Lyfors, til det svenske fodboldforbunds hjemmeside.

- Nu må vi se, hvordan vi skal stille os over for det. Vi har kun fået selve beslutningen, men vi ved ikke, hvordan UEFA er kommet frem til afgørelsen. Det vil vi bede om at få at se, siger hun.

Kampen mellem Sverige og Danmark skulle have været spillet i Gøteborg den 20. oktober.

