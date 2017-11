Danmark kan få glæde af Italiens VM-fiasko

Det italienske fodboldforbund følte sig så sikker på VM-deltagelse, at hotellet til slutrunden var booket inden det samlede nederlag til Sverige.

Siden 1958 har Italien været med ved samtlige VM-slutrunder.

Derfor er det måske ikke så underligt, at det italienske forbund har været hurtigt ude og booke et lækkert hotel i Rusland til næste sommer.

Det hotel får ’Azzurri’ ikke brug for efter det samlede 1-0-nederlag til Sverige, og det kan ende med at komme Danmark til gode. Allerede fredag rejser en lille delegation fra DBU til Rusland for at se på hoteller og andre faciliteter.

- De store lande har sat sig på de større venues, og derfor skal vi så ud at se, hvad vi kan få fat i, fortæller Claus Bretton-Meyer, administrerende direktør i DBU.

Italienerne røg jo ud, så der står nogle boliger ledige. Er det dem, I skal kigge på?

- Jeg er sikker på, at det også er der, siger Bretton-Meyer om den kommende tur til Rusland.

- Nu er der stor forskel på, hvilke præferencer danskerne og italienerne har. Men det er klart, at vi også kan ende i en situation, hvor vi må tage det, vi kan få, lyder det fra direktøren.

Store afstande mellem stadions

VM 2018 spilles på 12 forskellige arenaer i Rusland, og holdene kan komme til at spille på stadioner, der ligger geografisk langt fra hinanden. Derfor er det en overvejelse slå sig ned et fast sted og så rejse ud derfra, fortæller elitechef Kim Hallberg.

- Vi har rigtig gode erfaringer fra Sydafrika i 2010, hvor vi fandt et fint sted at have base camp og fløj ud til kampene derfra, siger Hallberg og uddyber:

- Forberedelsesarbejdet har stået på i lang tid. Det spænder både fra flotte, 5-stjernede hoteller til mindre prangende stedet. Det handler om at finde et sted, hvor træningsbanen er i orden, hvor spillerne kan slappe af og har nogle omgivelser omkring sig, som gør, at de har det godt.

Selvom spillerne kommer i første række, så er de ikke de eneste, DBU forsøger at tage hensyn til.

- Vi vil også gerne gøre det bedste for fansene, og derfor skal vi have kigget på, hvordan vi kan sikre den optimale løsning for dem også, slutter Claus-Bretton Meyer.

VM i Rusland spilles fra den 14. juni til den 15 juli 2018 og kan ses på TV 2.