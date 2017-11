DBU lettet over afgørelse: - Glad for, dommen ikke er hårdere

Elitechef i DBU, Kim Hallberg, er glad for, at dagens dom ikke forhindre kvindelandsholdet i at kvalificere sig til VM-slutrunden.

Torsdag kom det frem, at det danske kvindelandshold bliver taberdømt i dén kamp mod Sverige, som landsholdet ikke stillede op til tilbage i oktober.

UEFA har således taberdømt Danmark med 3-0, og udover nederlaget så er DBU idømt en bøde på 20.000 Euro (omkring 150.000 danske kroner).

En dom, der betyder at landsholdet stadig kan nå at spille sig til VM og ikke bliver smidt ud af VM-kvalifikationen.

Og det glæder elitechef i DBU, Kim Hallberg.

- Først og fremmest er vi meget berørte af, at vi er havnet i den her situation. Når det så er sagt, så har vi taget i mod UEFA’s afgørelse i dag og er glade for, at den trods alt ikke er hårdere, da vi jo risikerede at ryge helt ud af turneringen. Det er fantastisk stadig at leve i turneringen og selv kunne afgøre det herfra, siger Kim Hallberg til TV 2 SPORT.

I det lys, er du så lettet over afgørelsen?

- I det lys er der ingen tvivl. At vi stadigvæk er med og dybest set står i samme situation, som hvis vi havde spillet kampen mod svenskerne og tabt, så er det jo klart at foretrække i stedet for, at vi skulle have levet to eller fire år i mørket uden at spille afgørende kampe.

Kampen mellem Sverige og Danmark skulle have været spillet i Gøteborg den 20. oktober.

Torsdagens afgørelse vil kunne ankes til UEFA's appeludvalg, og i sidste ende kan det hele ende hos den Internationale Sportsdomstol, CAS.