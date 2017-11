Dét lagde UEFA vægt på i afgørelsen mod Danmark

UEFA har lagt stor vægt på, at DBU ikke med vilje udeblev fra kampen mod Sverige, da de torsdag afgjorde kvindelandsholdets skæbne.

Det danske kvindelandshold og DBU slap med skrækken, da det europæiske fodboldforbund (UEFA) torsdag kom med dommen for udeblivelsen fra kampen mod Sverige.

UEFA 'nøjes' nemlig med, at taberdømme Danmark med 3-0 og sende en bøde på 20.000 euro (cirka 150.000 danske kroner). Derudover vil kvindelandsholdet blive udelukket for fremtidige UEFA-turneringer, hvis holdet igen udebliver fra en kamp inden for de næste fire år.

Dermed kan drømmene om VM i Frankrig i 2019 leve videre for Nadia Nadim, Pernille Harder og resten af landsholdet.

Det er UEFA’s disciplinærudvalg, der har udmålt straffen. Et udvalg, der består af 10 medlemmer.

Én af dem er danske Jim Stjerne Hansen, der ikke har været med til at tage stilling til sagen, da han er dansker.

Han har dog snakket med sine kollegaer om baggrunden for afgørelsen og gennemlæst deres begrundelse.

- Nu har jeg jo haft lejlighed til at læse den dokumentation, der er blevet lagt til grund for kendelsen. Og her fremgår det klart, at DBU faktisk har gjort alt, hvad de kunne for at nå frem til en aftale og derfor ikke rigtig kan klandres, fortæller Jim Stjerne Hansen til TV 2 SPORT.

- DBU kan også fremføre, at træneren forsøgte at stille med et alternativt hold, men her stødte på nogle ting, der ikke var så rare med trusler om boykot. Alt det sammenholdt gør, at UEFA vælger at være forholdsvis afdæmpet i afgørelsen overfor DBU.

Kan ikke spekuleres i udeblivelse

Jim Stjerne Hansen er til daglig medlem af UEFA's disciplinærudvalg. Foto: David Leth Williams / Scanpix Denmark

Det har været svært at forudsige, hvilken straf UEFA ville give for hele misæren mellem DBU og kvindelandsholdet, der endte med at koste deltagelse i VM-kvalifikationskampen mod Sverige den 20. oktober.

Der var nemlig ingen fortilfælde på lignede sager, så afgørelsen mod Danmark vil komme til at danne præcedens for eventuelt lignende tilfælde i fremtiden.

Det endte med en ’mild’ straf til DBU, men UEFA’s disciplinærudvalg frygter ikke, at den lempelige straf vil få andre nationer til at spekulere i at udeblive fra kampe, man alligevel vil tabe stort.

- Hvis andre skulle få den tanke og spekulere i dét, så vil de få svært ved at fremføre noget troværdigt i det statement, der skal afgives, som DBU har gjort i denne sag. Det er indholdet fra sag til sag, der er afgørende, når der skal falde en dom, fortæller Jim Stjerne Hansen.

- Det har været afgørende, at DBU ikke har valgt at blive væk med vilje, og at det ikke har haft noget økonomisk tilsnit. DBU har kun haft ét ønske i det her, og det har været at få afviklet kampen, men spillerne valgte at boykotte den.

Både DBU og det svenske fodboldforbund har mulighed for at anke afgørelsen til UEFA's appeludvalg, inden sagen i sidste ende kan ende hos den internationale sportsdomstol, CAS. Det svenske fodboldforbund har tidligere udtrykt utilfredshed med dagens dom.