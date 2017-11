Eriksen afviste landstræner, da han ringede første gang

Daværende landstræner Morten Olsen blev afvist første gang, at han ringede til Christian Eriksen. Syv år senere er han landsholdets største stjerne.

En ung knægt fra Middelfart stiller sig klar ved siden af fjerdedommeren.

De røde landsholdsshorts går helt ned over knæene på ham, og den langærmede, hvide udebanetrøje med nummer 14 på ryggen ville hænge løst på den spinkle fyr, hvis ikke den var proppet godt ned i bukserne.

- Og så onsdag aften her i Wien klokken 21.43 får vi en ganske interessant debutant på det danske landshold, kommenterer Flemming Toft, da Christian Eriksen klasker hænder med Daniel Jensen.

- Den fjerdeyngste debutant nogensinde, og den yngste siden Michael Laudrups 18 års fødselsdagsdebut i 1982. Her er han, Christian Eriksen. 18 år og 17 dage.

- Man ved slet ikke, hvad man skal sige til det her. Det er så fedt. Det er så fedt. Yngste siden Michael Laudrup. Det var fuldstændig sindssygt, sagde Christian Eriksen, da TV 2 SPORT tilbage i 2010 mødte ham 36 timer efter landsholdsdebuten på Ernst Happel Stadion i Østrig.

Nu - knap otte år senere - har Christian Eriksen nået sit foreløbige højdepunkt og er blevet kaldt 'Verdensklasse', 'Kong Christian' og 'Nationalhelt'.

Som den yngste dansker nogensinde nåede Tottenham-stjernen i denne uge 75 A-landskampe. Et jubilæum, der tirsdag aften blev fejret med et hattrick mod Irland, der sendte Danmark til den første slutrunde siden Eriksens VM-debut i 2010.

- Det er en kæmpe forløsning. Vi har kæmpet i så lang tid for at komme med til VM, sagde Christian Eriksen til TV 2 SPORT efter 5-1-sejren over Irland.

Eriksen bad landstræneren om at vente

Spoler man tiden 75 landskampe tilbage, var det en ærefrygtig Eriksen, som den daværende landstræner Morten Olsen ringede til for at spørge, om han ville optræde for Danmarks fodboldlandshold.

- Første gang sagde jeg faktisk: "Vi står lige i lufthavnen. Kan du ikke ringe tilbage senere?" Det skulle jeg nok aldrig have gjort, men jeg var virkelig nervøs. Jeg ved ikke hvorfor.

Spørgsmål: Du afviste egentlig landstræneren?

- Ha, ha, ja, det kan man godt sige. I en time gjorde jeg, tror jeg. Det var vist ikke lige det bedste, som jeg har gjort, husker Christian Eriksen tilbage kort efter sin debut.

Allerede dengang var Christian Eriksen et særligt talent. Ja, faktisk var talentet åbenlyst længe før.

Middelfart blev inden teenageårene byttet ud med Fyns største klub, Odense Boldklub, hvor talentet dog aldrig fik sin førsteholdsdebut. Uffe Pedersen var talentchef i klubben dengang og beskriver, at Christian Eriksen var for ung og på det tidspunkt ikke trænede fast med førsteholdet.

- Han var oppe at træne ganske få gange, men i princippet var han slet ikke en del af førsteholdstruppen. Var han blevet i klubben lidt længere, havde han nok også fået debut, siger Uffe Pedersen til TV 2 SPORT.

Han fortæller, at selv om OB dengang havde et meget stærkt førstehold, havde Christian Eriksen evnerne til at spille med klubbens bedste allerede som ung. Tankegangen var bare en anden i midten af nullerne.

- Hvis bare man går ganske få år tilbage, så var det dengang ganske normalt, at man passede sin skole, og der løb man jo ikke og trænede fodbold klokken ti om formiddagen, og det var egentlig heller ikke forældrenes eller Christians ønske. Det lå ikke lige til højrebenet på det tidspunkt (at han skulle spille på førsteholdet, red.). Men de gange han var oppe at træne med førsteholdet kunne man godt se, at han kunne noget helt specielt, siger Uffe Pedersen.

Splejsen pissede på stjernerne

De specielle evner bliver beskrevet af Christian Eriksens tidligere holdkammerat David Preece, der i en klumme i Sunderland Echo fortæller, hvordan den unge danskers ydre bedrog OB-spillerne.

- Christian traskede forbi med sænket hoved og lignede en 12-årig. Jeg havde ondt af dette splejsede barn. Jeg troede, at han ville blive spist levende af de ældre spillere, skriver David Preece, der var målmand i den fynske klub.

Den klejne Middelfart-dreng lod fodboldstøvlerne tale.

I en træningsøvelse stod Christian Eriksen over for en førsteholdsspiller i en direkte duel en mod en. To mål placeret omkring 16 meter fra hinanden med en målmand i hver ende - og med de to kombatanter i midten.

Her gik der kun 20 sekunder, før danskeren var foran med 3-0.

- Fra sidelinjen kunne jeg høre de andre grine: Kom nu, David. Han er kun en baby. Ja, det var han, og han pissede på mig, husker David Preece tilbage.

Den engelske målmand havde uden held forsøgt at redde afslutningerne fra Christian Eriksen. Den unge dansker fik endda OB-stjernen Eric Djemba-Djemba til at forlade samme øvelse dagen efter i raseri over nederlaget til sin unge konkurrent.

- Det var i bund og grund en spiller, hvor jeg næsten ikke kan nævne noget, som han ikke var god til. Man kan så nævne nogle ting, som han var ekstremt god til. Det, der stadigvæk skinner igennem, når jeg ser ham spille, er, at han har nogle relationelle færdigheder, det vil sige et blik for spillet, hvor han kan se, hvad alle de andre gør og tænker, og han tænker og spiller lidt hurtigere end langt de fleste spillere. Det er ret unikt, siger Uffe Pedersen.

Sammenligningen med Laudrup

Det var uundgåeligt, at Christian Eriksen skulle skifte til et højere niveau.

Daværende sportsdirektør Kim Brink var sammen med Uffe Pedersen med til at aftale besøg hos både FC Barcelona og Chelsea.

Danskerens valg faldt dog ifølge talentchefen på Ajax Amsterdam, da strategien i ungdomsarbejdet passede godt til unge udenlandske spillere, der bliver placeret i værtsfamilier, som hjælper talenterne i deres udvikling.

- Som fodboldspiller passede han også ind i filosofien i Ajax. Det var et fornuftigt valg, som ikke havde noget at gøre med, hvor mange penge han kunne tjene, eller hvor mange penge vi kunne tjene for den sags skyld. Senere har han også vist, at det der med at fare rundt fra klub til klub, fordi pengene bliver lidt større, det er ikke Christian. Han kigger på nogle helt andre ting, og det er dejligt at se, siger Uffe Pedersen.

Som 16-årig blev Christian Eriksen en del af de bedste talenthold i Ajax, hvor danskerens potentiale hurtigt skinnede igennem.

- Måske vil han være en af verdens bedste spillere om 10 år. Jeg ved det ikke. Du ved det heller ikke. Ingen ved det. Det eneste man kan sige er, at han i hvert fald har et enestående talent, sagde Jan Olde Riekerink, direktør for ungdomsafdelingen i Ajax, til TV 2 SPORT tilbage i 2010.

Christian Eriksen havde trøje nummer 10 på ungdomsholdet i Ajax. Foto: TV 2 SPORT.

Michael Laudrup endte sin fodboldkarriere i Ajax i 1998.

Derfor var sammenligningen nærliggende, da en ung dansk midtbanespiller viste sig frem i den hollandske hovedstad. Endda med 10-tallet på ryggen.

- Jeg vil gerne have den frie rolle som en 10’er, hvis man kan sige det sådan, siger den dengang 18-årige Christian Eriksen til TV 2 SPORT.

Spørgsmål: Som en Laudrup?

- Ja, som en Laudrup, kan man godt sige.

Spørgsmål: Er det et forbillede for dig?

- Ja, det er det helt sikkert.

- Jeg kan somme tider se, at han minder om Michael Laudrup. Det er, som om han har øjne i nakken, når andre spillere har brug for hjælp. Hvordan fanden kunne han se det? Det er en evne, han har, sagde Frank de Boer dengang han var cheftræner for Ajax U19-hold for syv år siden.

Sugede til sig fra hollandsk legende

Christian Eriksen fik over 150 seniorkampe for Ajax, inden han fyldte 21 år.

- Jeg tror helt sikkert, at det formede mig som spiller. Jeg følte, at jeg var god i Danmark, men jeg var ikke så god, da jeg kom til Ajax, siger Christian Eriksen til Sky Sports.

I Ajax blev Christian Eriksen inspirereret meget af den hollandske fodboldlegende Dennis Bergkamp, som i danskerens første år i klubben mindes en afleveringsøvelse, hvor de skulle spille en angriber fra holdet.

Christian Eriksen portrætteres i Ajax-trøjen i sommeren 2011. Foto: FRED STEENMAN / Scanpix Denmark

- Vi arbejdede på særlige bevægelser og lærte, hvordan vi skulle beregne hans løb og derefter aflevere bolden det præcis rigtige sted hen på det helt rigtige tidspunkt, husker Christian Eriksen tilbage og uddyber:

- Selv dengang kunne du altid se Dennis' karisma og selvsikkerhed på bolden. Han vidste altid, hvordan hans førsteberøring skulle være, og hvor bolden efterfølgende skulle hen. Jeg lærte meget af at betragte ham og arbejde med ham. Det hjalp mig, da jeg rykkede op på førsteholdet.

Det er ligesom at leve i sin egen drøm Christian Eriksen efter landsholdsdebuten i 2010

Udviklingen fortsatte for den unge dansker, der i 2013 skiftede til Tottenham efter fem år i Ajax.

- Der er sket meget i de seneste år, siger Christian Eriksen til BBC.

Rygnummeret 14 er blevet byttet ud med 10-tallet i en landsholdsdragt og rolle, der bliver udfyldt med langt større vægt siden debuten i 2010.

- Jeg er vokset rent mentalt. Jeg vælger afslutningen frem for afleveringen og tænker mere som en angriber.

Det beviste den danske midtbanestjerne i tirsdagens VM-playoffkamp mod Irland, hvor han med et hattrick øgede sin måltotal i landsholdstrøjen til 21. 11 af målene faldt i VM-kvalifikationen.

Ligesom at leve i sin egen drøm

- Ej, skidt aflevering, udbryder en 18-årig Christian Eriksen, da han genser sin landskamp på et hotel i centrum af Amsterdam, hvor TV 2 SPORT møder ham på tærsklen til gennembruddet. Han har høretelefoner på og Flemming Toft i ørene, der senere roser danskerens teknik efter en aflevering.

- Igen ser vi lige, hvordan han lige så stille og roligt og meget naturligt lægger den til rette, siger Flemming Toft i kommenteringen af venskabskampen mod Østrig fra 2010.

- Naturligt, gentager Christian Eriksen med et forsigtigt, småforlegent og stolt nik.

- Det har været helt vildt. Det er ligesom at leve i sin egen drøm. Der sker jo de sygeste ting hele tiden, sagde Christian Eriksen dengang i 2010, hvor han også fik debut for Ajax.

Otte år efter danskerens slutrundedebut kan han og landsholdet igen drømme store VM-drømme i Rusland i 2018. Du kan se slutrunden på TV 2.

