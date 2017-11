Her er Danmarks drømme- og skrækpulje til VM

Der trækkes lod til VM-slutrunden den 1. december. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Danmark faldt lige akkurat uden for andet seedninglag og endte i det tredje, som umiddelbart gør risikoen for stærkere modstandere ved VM større.

New Zealand formåede ikke at sende Peru ud i VM-mørket i playoffkampen natten til torsdag, hvilket betyder, at verdensranglistens nummer ti tager plads i andet seedningslag, mens Danmark må ned i det tredje.

Det betyder, at Danmark kan ende i pulje med hold fra andet lag, som tæller blandt andre Spanien og England. Et hold fra hvert seedningslag ender i gruppe sammen, så der skal en del held til, hvis Danmark skal ende i en drømmepulje.

Men umuligt er det ikke, så herunder giver TV 2 SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen sit bud på drømme- og skrækscenariet, når det trækkes lod til VM-slutrunden den 1. december i Moskva.

Regler til lodtrækningen Et hold fra hvert af de fire seedningslag danner en gruppe

To hold fra samme kvalifikation kan ikke ende i samme pulje

Undtagelsen er europæiske nationer, hvor maksimalt to hold kan ende i samme gruppe

Drømmepuljen

Første lag: Polen - Det er et rigtig stærkt hold, men det er trods alt at foretrække frem for værtsnationen Rusland, som alt andet end lige må få en lille fordel med den 12. mand, de får i ryggen. Så har Danmark også bevist før, at vi kan slå dem - senest i kvalifikationen med 4-0 i Parken.

Andet lag: Peru - Da Polen er valgt som det ene europæiske hold i drømmepuljen, og der derfor ikke kan vælges flere, må Peru betegnes som det hold, jeg helst ville møde fra andet seedningslag, når alternativerne var Mexico, Columbia og Uruguay. Peru besidder ikke lige så kampafgørende spillere og store stjerner, som de tre andre hold, og er også kun lige kommet med på sidste mandat fra den sydamerikanske kvalifikation og via en sejr over New Zealand i playoff.

Fjerde lag: Panama - Fjerde seedningslag giver mange gode muligheder til Danmark, men et hold springer i øjnene hos mig. Panama har jeg selv prøvet at spille mod med vores U21-landshold - altså U21 mod deres A-landshold. Det er godt nok mange år siden, og deres hold har da nok fået lidt forbedring siden. Men det er deres første VM nogensinde, og de må betegnes som det måske svageste hold i fjerde seedningslag.

Skrækpuljen

Første lag: Brasilien - Ja, vi kommer nok ikke uden om stjerneparaden fra Brasilien. De ligger i feltet over kæmpe favoritter til at vinde VM, og det må betegnes som en svær modstander for Danmark at besejre.

Andet lag: Spanien - De tidligere verdensmestre, som har været suveræne i kvalifikationen, og som har fået tilføjet ungt blod og kvalitet til truppen, så sulten er tilbage, vil være en for stor mundfuld for danskerne. Langt fra nogen ønskemodstander.

Fjerde lag: Japan - Når man kigger helt nede i fjerde seedningslag og ser Japan ligge der, er det et hold, man helst vil undgå. Asiater er altid små og hurtige at spille mod, og vi har så sent som i 2010 set, at Japan kan finde ud af det med slutrunder, da de slog Danmark ud af puljen i Sydafrika. Et hold, man ikke gider trække fra fjerde seedningslag, fordi det helst er her, vi skal have en modstander, som kan være en smule mere overkommelige, end japanerne er.

Herunder kan du se alle hold i deres pågældende seedningslag:

Første lag

Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

Andet lag

Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Peru

Tredje lag

Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Danmark

Fjerde lag

Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan, Australien, Serbien