Her er de 16 største stjerner, der går glip af VM

Buffon og Bale går glip af VM i Rusland i 2018. Foto: Scanpix.

VM i Rusland i 2018 bliver en slutrunde uden nogle af verdens største stjerner, der missede kvalifikationen.

Mens danskerne kan juble over VM-billetter, så må nogle af verdens bedste fodboldspillere se sommerens slutrunde i Rusland hjemme fra sofaen.

Blandt andet må italienerne for en sjælden gangs skyld se til fra sidelinjen, når de for første gang i 60 år går glip af en VM-slutrunde.

Det betyder altså, at fodboldfans verden over går glip af den italienske målmandslegende Gianluigi Buffon, der sammen med sine landsmænd måtte se sig besejret af vores svenske naboer i et par nervepirrende playoffkampe.

Men Juventus-profilen er langt fra den eneste stjerne, der i stedet for et VM får en god, lang sommerferie.

Real Madrid-stjernen Gareth Bale kunne sammen med resten af Wales ikke følge op på den flotte EM-slutrunde fra 2016, da et nederlag i sidste gruppekamp mod Irland knuste VM-drømmene.

Dermed må den hurtige kantspiller tage plads foran tv'et til sommer og nyde klubkammeraterne Cristiano Ronaldo og Sergio Ramos.

Buffon og Bale er bare to af de mange prominente navne på listen over stjerner, der ikke kommer til at vise talentet frem i Rusland til sommer.

TV 2 SPORT har samlet de 16 største profiler, der går glip af næste års VM-slutrunde. Her er der ikke engang blevet plads til hollænderen Virgil van Dijk, slovakken Martin Skrtel eller Riyad Mahrez fra Algeriet.

Nederst kan du stemme på den stjerne, du kommer til at savne mest ved slutrunden i Rusland.

Du kan se VM 2018 på TV 2.