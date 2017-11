Jimmy Nielsen færdig som cheftræner i Oklahoma

Danske Jimmy Nielsen skal ikke længere stå i spidsen for USL-klubben Oklahoma City. Hvor trænerkarrieren fortsætter, ved han ikke endnu.

Den amerikanske fodboldklub Oklahoma City Energy FC skal på jagt efter en ny cheftræner, da Jimmy Nielsen har valgt ikke at skrive under på en ny kontrakt.

- Der er flere små ting, indleder Jimmy Nielsen sit svar på, hvorfor han ikke fortsætter i klubben.

- Jeg synes ikke, der er grund til at gå i detaljer. Jeg har haft en fantastisk tid i Oklahoma. Fire fremragende år. Jeg fik tilbudt en ny kontrakt, det fik trænerstaben også. Det har vi valgt at sige pænt nej tak til og søger nu i stedet nye udfordringer, siger han til TV 2 SPORT.

Jimmy Nielsen blev cheftræner i Oklahoma City i december 2013 - bare få uger efter sit stop som aktiv fodboldspiller. Klubben spillede sin første kamp i marts 2014 efter sin stiftelse i juli 2013.

I Nielsens regeringstid er det blevet til 53 sejre i United Soccer League (USL), der er rækken lige under Major League Soccer (MLS). Derudover har holdet spillet 43 uafgjorte kampe og tabt 33 gange.

Dagen endte som arbejdsløs

Den tidligere AaB-profil fortæller, at det lå i kortene, at han ville takke ja til klubbens kontraktudspil, men i stedet endte dagen med, at han nu står uden arbejdsgiver.

- Da jeg stod op i går morges, var jeg ret overbevist om, at jeg ville forlænge min kontrakt i løbet af dagen, men da jeg gik i seng om aftenen, havde jeg ikke et job, siger Nielsen over telefonen.

- Vi ved, at ting kan ændre sig hurtigt i fodbold. Nu ved folk i hvert fald derude, at står de og mangler én, står jeg også og mangler noget. Så må vi se, om vi kan finde et godt match et eller andet sted.

Jimmy Nielsen fortæller videre, at han har haft muligheder andre steder, men at de er gledet lidt ud af hans hænder, da det lignede en kontraktforlængelse med Oklahoma City.

- Jeg har haft mange møder om, hvordan vi skal køre den her klub fremover, og det var vi ikke enige om. Derfor valgte jeg at sige pænt nej tak til kontrakten, siger han.

Stolt af projektet

Da Nielsen begyndte i Oklahoma City, varetog han også jobbet som sportsdirektør. På fire år har klubben fået opbygget en ungdomsafdeling, der i dag har over 500 spillere, og til hjemmekampene i USL kommer der i gennemsnit lidt over 5000 tilskuere.

Derfor er det en stolt nordjyde, der ser tilbage på sin tid i klubben.

- Vi har været i to finaler og en semifinale og nået forholdvis langt i pokalturneringerne også. Vi har haft en masse gode oplevelser i den korte tid. Vi har været med til at skrive en lille smule historie, noget folk kan se tilbage på, siger Jimmy Nielsen, der endnu ikke har hjemve.

- Uden at lukke for mange døre tror jeg, at min fremtid er herovre. Skulle der komme et eller andet attraktivt i Kina, står jeg nok i Kina. Kommer der et tilbud fra Danmark, vi synes er fedt, jamen så står vi nok også der i morgen, men umiddelbart ser det ud til, at de bedste muligheder er her.

I august fyldte Jimmy Nielsen 40 år. Han rejste til USA i 2010, da Sporting Kansas City stod klar med en kontrakt. I sit sidste år som professionel fodboldspiller vandt han MLS-ligaen med Kansas City-klubben.