Peru gjorde det onde ved Danmark – sådan bliver Danmark seedet ved VM

Danmark er havnet i tredje seedningslag, når der skal trækkes lod til VM-slutrunden den 1. december. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

New Zealand kunne ikke hjælpe Danmark til en bedre seedning, hvilket på papiret kommer til at give Danmark en sværere lodtrækning til VM næste år.

Peru afgjorde for kort tid siden Danmarks seedning til VM.

Sydamerikanerne, der er højere rangeret end Danmark på verdensranglisten, levede op til favoritværdigheden på hjemmebane i Lima med en 2-0-sejr over New Zealand, som sikrer peruvianerne en VM-billet.

Resultatet betyder, at Danmark bliver skubbet ned i tredje seedningslag, når der skal trækkes lod til VM-slutrunden den 1. december.

- Danmark kan stå over for umulige opgaver, som kræver mirakler mod så store og stærke nationer, at Danmarks modstandere skal have dårlige dage samtidig med, at Danmark spiller deres absolut bedste kampe. Men her afhænger alt af lodtrækningen, for jeg vil stadig mene, at vi har gode muligheder mod nationer fra andet lag som Peru, Mexico og Schweiz, siger TV 2 SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Kroatien har Island også gjort det onde mod, så hvorfor skulle Danmark ikke også kunne det, selvom de også gerne må undgås? Men her afhænger det virkelig af lodtrækningen. Spanien ville jo være en klar skrækmodstander.

Et hold fra hvert seedningslag bliver parret sammen i i alt otte puljer til VM-slutrunden, der afholdes i Rusland.

Maksimalt to europæiske nationer kan havne i samme pulje, mens der kun må være ét hold i samme pulje fra de øvrige verdensdele.

Herunder er den endelige seedning:

Første lag

Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

Andet lag

Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Peru

Tredje lag

Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Danmark

Fjerde lag

Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan, Australien, Serbien

VM i 2018 kan ses på TV 2.