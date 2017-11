Efter fiasko gik italiensk stjerne ind i Sveriges bus og sagde undskyld

De Rossi i hård kamp mod svenske Marcus Berg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Scanpix Denmark

Daniele De Rossi viste stort overskud, da han efter playoff-nederlaget opsøgte svenskerne i spillerbussen for at sige tillykke med VM-billetten.

Det blev svenskerne, der efter et par nervepirrende og hårde playoffkampe snuppede en af de sidste billetter til VM i Rusland.

Den tog de foran næsen på Italien, der for første gang i 60 år ikke kommer med til verdensmesterskabet i fodbold.

Hvilken gentleman. Det er et af de fineste øjeblikke længe Pontus Jansson, svensk landsholdsspiller

Én af de mange skuffede italienere er Daniele De Rossi, der umiddelbart efter offentliggjorde, at han stopper på landsholdet.

Men selv om man er skuffet, kan man sagtens være en gentleman.

Efter kampen opsøgte De Rossi de svenske overmænd i deres spillerbus for at sige tillykke med sejren og pladsen ved VM.

- Han kom ind i vores bus og sagde tillykke og undskyldte for, at italienerne havde buhet af vores nationalmelodi, fortæller Pontus Jansson til den svenske avis Expressen.

En gestus de svenske spillere har stor respekt for.

- Hele stemningen i bussen var sådan 'skete det der lige?' Hvilken gentleman. Det er et af de fineste øjeblikke længe, siger Pontus Jansson og bakkes op af landsholdskollegaen Ken Sema.

- Alle synes, det var utrolig stort gjort. En så stor spiller som ham… at han siger sådan, det er så flot.

Det var Janne Andersson, der som træner for det svenske landshold lagde den vindende taktik og knuste Daniele De Rossis VM-drøm. Landstræneren var ikke selv i bussen, da den italienske kriger kom på besøg, men han er ligeledes begejstret over gestussen.

- Det er en vældig flot gestus. Det er sport, når det er allerbedst. Man kæmper mod hinanden, og ude på banen kan det minde om krig, men efter kampen giver man hånd. Jeg har stor respekt for De Rossi, siger landstræner Janne Andersson.

Ikke første gang

Daniele De Rossi har tidligere vist, at selv om han er en kriger inden for kridtstregerne, så er han en gentleman i den reneste form uden for banen.

Daniele De Rossi kysser VM-trofæet, som han var med til at vinde tilbage i 2006. Guldmedaljen har han ikke længere. Foto: ODD ANDERSEN / Scanpix Denmark

I 2016 døde det italienske landsholds materialemand gennem mange år, Pietro Lombardi. Her dukkede Di Rossi selvfølgelig op til begravelsen sammen med mange andre spillere fra det italienske landshold, der vandt verdensmesterskabet tilbage i 2006.

Men Daniele Di Rossi havde medbragt guldmedaljen fra karrierens største triumf, som han lagde i kisten hos sin gode ven, så Pietro Lombardi kunne have den med på sin sidste rejse.

En gustus, der kun er blevet smukkere af, at Roma-stjernen aldrig har talt om episoden i offentligheden.