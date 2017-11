Hareide ville stoppe som træner, da han fik et handicappet barnebarn

Åge Hareide nåede at spille 50 kampe for Norge mellem 1976 og 1986. Foto: NRK

Den danske landstræner var klar til at droppe trænergerningen for nogle år siden, da han i stedet ville bruge tiden på sin familie.

Landstræner Åge Hareide tager sig en velfortjent puster efter en succesfuld landsholdsuge med to kampe og en VM-billet til følge.

Det gør han i hjemlandet Norge, hvor han traditionen tro tager hjem til familien i Molde, som han altid gør efter en landskamp.

Familien har nemlig betydet ekstra meget for Hareide i de seneste år, efter den 64-årige nordmand blev bedstefar i 2013.

- På det tidspunkt var den familiære situation vanskelig. Min søn og svigerdatter fik en handicappet pige, og jeg følte, at nu måtte jeg efter mange år på farten blive der og støtte familien. Det var bare sådan, det var, fortæller Åge Hareide til NRK.

Den danske landstræner bestemte sig faktisk for at lægge fodbolden på hylden, men heldigvis for familien stabiliserede omstændighederne sig, og pludselig havde Hareide et nyt jobtilbud i røret.

- Jeg kendte Malmø som klub og deres potentiale, og de var blevet svenske mestre året før. Jeg kendte dem godt, fra da jeg var i Helsingborg, for der var de store rivaler.

- Men det er jo en af de tilfældigheder, der er i livet og i fodbold. Så jeg er bare taknemlig for, at de ringede, og at jeg fik en ny mulighed, fortæller nordmanden.

VM-billetten er det største

Hareide tiltrådte i den svenske storklub i januar 2014, hvorefter han førte holdet til endnu et mesterskab samt gruppespillet i Champions League, hvilket også kastede en titel som årets træner i Sverige af sig.

Landstræneren indrømmer dog, at VM-billetten sammen med det danske landshold er det største, han har prøvet som fodboldtræner.

- Ja, det er det nok. Det at få Malmö til Champions League var også en stor og vanskelig præstation. Det har været svært også at komme med til VM. Det er ligesom det allerstørste.

- Det er den største turnering i verden, og den er prestigetung for et land. Danmark har haft tradition for det og har været med fire gange før og er et fodboldland. Det er den største sport i Danmark, fortæller Hareide til det norske medie.

Når Hareide træder ind på stadionet til Danmarks første kamp ved sommeren VM i Rusland, vil han samtidig blive den bare tredje norske træner til at bringe et hold hele vejen til en VM-slutrunde.

Succesen kommer med erfaring

Nordmanden afsluttede sin aktive karriere i Molde i 80’erne, hvor han i en glidende overgang blev træner i klubben.

Siden er det blevet til adskillige trænerposter rundt i Norden, herunder også fem år som norsk landstræner fra 2003 til 2008.

Og det har givet hår på brystet.

- Jeg har fået mere erfaring og rutine. Alle de kampe, jeg havde med Norge, hjælper jo, og jeg har stået i mange internationale opgør gennem tiderne med Malmö, Helsingborg og Rosenborg.

- Det er de opgør, der gør, at man tager erfaringer med og på en måde kan læse de typer af hold, man møder.

Og det er de egenskaber, der snart skal i brug igen, når de kommende VM-modstandere bliver fundet den 1. december.

- Nu bliver det på mange måder at finpudse holdet, og det er en god situation at være i. Når modstanderne er fundet, så kan vi begynde at studere dem og det apparat, der skal følge hvert enkelt hold.

- Det bliver en flot vinter og forår. Jeg sad her og tænkte på, hvordan det havde været uden VM-deltagelsen. Det havde været dystert og tungt, smiler Hareide.