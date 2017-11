På vej mod Superligaen: Vejle smider tre topscorere af holdet

Vejle Boldklub ligger nummer ét i 1. division. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Når Vejle søndag møder Fremad Amager på udebane, så bliver det uden holdets tre topscorere, der er smidt af holdet op til weekenden.

Traditionsklubben Vejle Boldklub øjner en plads i Superligaen næste sæson.

Over halvvejs inde i sæsonen ligger klubben på førstepladsen i 1. division med tre point ned til Vendsyssel, men søndag stiller topholdet op uden sine tre mest farlige spillere.

Dominic Vinicius, Imed Louati og Allan Sousa er alle tre smidt af holdet op til weekenden, det fortæller Vejles cheftræner Adolfo Sormani til Vejle Amts Folkeblad.

- Vi har nogle regler, som alle skal følge. Én af dem er holdet over alt, og den har de tre ikke fulgt. Jeg kan sige, at beslutningen er min, og klubbens ledelse står bag mig i den beslutning , siger Adolfo Sormani

Mens resten af truppen rejser til Sjælland for at møde Fremad Amager, træner de tre spillere alene fra fredag til søndag, hvor de ikke får lov at være en del af førsteholdstruppen i Vejle Boldklub.

VB-træneren slår fast, at udelukkelsen i første omgang gælder til søndag, hvor han så igen vil tage stilling til, hvorvidt de tre spillere kan komme tilbage i truppen.

Spydspidsen Dominic Vinicius er vejlensernes topscorer med otte mål i denne sæson, men også Sousa og Louati følger lige efter på topscorerlisten. I alt har de tre spillere stået for 19 af VB's 28 scoringer i 1. division.

- Jeg er selvfølgelig meget skuffet over, at det her har været nødvendigt, men der var ikke andet at gøre , slår Adolfo Sormani fast over for Vejle Amts Folkeblad.

Sidst Vejle spillede uden Dominic Vinicius, Imed Louati og Allan Sousa samme dag, formåede klubben alligevel at vinde 1-0 på udebane i Fredericia.