Tottenham-boss: Eriksen fortjener at spille VM

Mauricio Pochettino og Christian Eriksen har arbejdet sammen i Tottenham siden 2014. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Christian Eriksens klubtræner er glad på danskerens vegne og mener samtidig, at det gavner Eriksens karakter som spiller i Tottenham.

Roserne er haglet ned over Christian Eriksen siden tirsdag, hvor han med tre mål var med til at slå Irland med 5-1 i den direkte kamp om en plads ved VM-slutrunden til sommer.

Også Eriksens træner i Tottenham, Mauricio Pochettino, lynønsker sin danske stjerne, der trods en beskeden alder på 25 år, spillede sin landskamp nummer 75 tirsdag aften.

- Jeg er rigtig glad på hans vegne. Han scorede utrolige mål, et hattrick, og nu er han klar til den kommende VM-slutrunde.

- Det er en fantastisk milepæl for ham og selvfølgelig for Danmark. Han fortjener at være med til VM til sommer, fortæller Pochettino til Tottenhams hjemmeside.

Eriksen har med 11 mål spillet en nøglerolle for Danmark gennem hele VM-kvalifikationen, og præstationer som den mod Irland har også stor betydning for Eriksens karakter på klubplan.

Det samme gælder en af London-klubbens andre profiler, 23-årige Eric Dier, der fik lov at være anførerbindet for England i venskabskampene mod Tyskland og Brasilien inden for den seneste uge.

- Det er vigtigt for os. Vi er nødt til at skabe ledere og ikke følgere, så det er vigtigt for dem at få disse oplevelser. At styre, at være ledere og at bære ansvar.

- De er stadig unge, men de skal begynde at mærke, hvad det betyder at være en leder, mener Tottenham-bossen.

Christian Eriksen står overfor endnu en stor opgave lørdag, hvor ærkerivalerne fra Arsenal venter på udebane i Premier League.